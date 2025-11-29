才交付台灣無人機 矽谷製造商新機測試掉兩架

與美國、台灣軍方合作的國防新創公司「安杜里爾工業」，在本月的無人機測試二度摔機引發議論。圖為安杜里爾生產的無人機YFQ-44A在十月首度進行試飛。（路透）

美國國防新創公司「安杜里爾工業」（Anduril Industries）本月在佛羅里達州埃格林空軍基地測試其「Altius」無人機時，兩架同型機卻接連墜毀，一架俯衝約二千五百公尺撞地，另一架則失控螺旋下墜。路透取得的美國空軍測試摘要首次披露此細節，凸顯該公司宣稱的「備戰就緒」與實際投入測試和戰場後的表現出現差距。

自二〇二二年俄烏戰爭爆發以來，安杜里爾已向烏克蘭交付數百架Altius無人機，強調其具備陸海空三棲發射能力，可執行長程打擊或長時間監偵任務。三十三歲的創辦人勒基（Palmer Luckey）三月更聲稱，Altius已在烏克蘭「摧毀價值數億美元的俄軍目標」；八月他親赴台灣交付首批Altius-600M，台灣陸軍向路透證實今年已接收一三一架，但拒絕評論效能。

請繼續往下閱讀...

然而西方無人機在烏克蘭影響有限。烏國副總理費多羅夫去年底指出，前線部署的無人機九十六％為國產。安杜里爾早期提供烏國的四十架類似小型直升機的偵查用「幽靈」（Ghost）無人機，也因難以抵禦俄軍電子干擾而遭烏軍抱怨。不過，安杜里爾聲稱，升級版的「幽靈Ｘ」在二〇二三年底投入烏克蘭前線，已修正先前學習到的問題。

面對測試失敗質疑，安杜里爾發言人回應，這些僅是「數百次測試中的個案」，Altius已累計超過兩千小時的飛行紀錄，「測試失敗是開發中自然且有意為之的環節」。就在測試失敗曝光當日，五角大廈仍宣布追加採購Altius，合約最高達五千萬美元。

隨著烏俄戰場彰顯出無人機在現代戰爭中的重要性，以及美國總統川普上任後大力推動五角大廈採用尖端科技對抗中國軍事崛起，安杜里爾成為矽谷最炙手可熱的國防新創企業之一，公司市值從二〇二二年尾至今躍升超過三倍，達到三〇五億美元（約台幣九六五三億）。該公司還與南韓現代集團共同研發自動駕駛軍艦，並研製可伴飛戰機的大型無人僚機「怒火」（Fury）。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法