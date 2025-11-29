馬克宏下週訪中 馮德萊恩破例不跟

法國總統馬克宏（左）將於十二月三至五日對中國進行國是訪問，但歐盟執委會主席馮德萊恩（右）此次並未一同訪中，打破近年慣例。（法新社檔案照）

法國總統馬克宏將於十二月三至五日對中國進行國是訪問，行程包括北京與成都。據香港南華早報廿八日報導，歐盟執委會主席馮德萊恩並未同行，打破近年慣例。過去馬克宏與中國國家主席習近平會晤時多邀馮德萊恩參與，以推動對華關係「歐洲化」；此次改採嚴格雙邊形式，愛麗榭宮強調馬克宏將代表法國與中方就歐中關係未來展開「重要對話」，事後再向歐洲夥伴、包括馮德萊恩匯報。

主張減少對北京「危險依賴」

馮德萊恩是歐洲對中態度最強硬的領袖之一，並在過去三年中引領布魯塞爾採取更強硬的對中政策。她是歐盟去風險戰略的設計者，並多次強調必須減少對北京的「危險依賴」。馬克宏也一直倡導在貿易議題上對中採取更強硬的立場，並曾表示支持動用歐盟最強大的貿易武器「反脅迫工具」，來因應中國對稀土和磁鐵的出口管制。不過，馬克宏也致力與習近平建立密切的私人關係。

愛麗榭宮消息人士透露，馬克宏此行旨在建立一個不被中美或中俄關係主導、真正符合中歐雙方共同利益的架構。消息人士還表示，馬克宏在討論中將遵循歐盟對中戰略，該戰略將中國視為夥伴、競爭對手和系統性對手。

據了解，馬克宏將敦促習近平發揮影響力，推動俄羅斯實現烏克蘭停火。至於在台灣問題上，法國將重申對一中政策的承諾，並呼籲各方維護現狀，在台灣問題上避免任何升級行動。

