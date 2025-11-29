宏福苑大火累計128死 重挫港府民望

香港大埔宏福苑集合住宅大樓火災在廿八日上午撲滅，消防人員進入火場逐戶破門搜索，發現更多遺體。（彭博）

香港大埔宏福苑集合住宅大樓於維修期間發生嚴重火災，為當地七十七年來最慘重火災。火勢延燒逾一日，至廿八日上午方告撲滅，但殘骸仍不時冒出煙霧並偶有復燃。消防單位對七棟嚴重燒毀大樓開始以「受控爆破」方式逐戶破門搜索，發現更多遺體，目前有八十九具尚未確認身分。截至當日，罹難人數已達一二八人，七十九人受傷，另有二百餘人下落不明。

破門搜索 仍有200多人失聯

港府宣布，因大火造成嚴重傷亡，廿九日至十二月一日全港政府建築物及設施下半旗誌哀，所有政府舉辦或資助的娛樂慶祝活動取消或延期。行政長官李家超將於廿九日上午八時率主要官員、議員及公務員，在政府總部東翼前地默哀，悼念罹難者。

棚網合格 發泡膠板卻易燃

外界將火勢蔓延迅速歸咎於外牆竹棚架上包覆的棚網，但保安局長鄧炳強表示，初步調查指棚網符合阻燃標準，但用以保護門窗之發泡膠板高度易燃，疑為火勢迅速蔓延主因。起火點研判位於宏昌閣低樓層，火勢藉發泡膠板快速擴散，並因高溫導致竹棚架燃燒斷裂，掉落竹節引燃其他棚網，同時阻塞逃生與救援通道。此外，大樓玻璃焚毀助長火勢侵入室內，部分火警裝置亦未能正常運作。

評選維修承包商爆不公 又八人被逮

隨著外界將矛頭指向「人禍」，港警廿七日已拘捕維修承包商「宏業建築」兩名董事及一名工程顧問；廉政公署廿八日亦先後拘捕八人，包括負責評選廠商之「鴻毅建築師」公司兩名董事，及兩名監督工程的項目經理。

港府挨轟監管不力

宏業建築在投標五十七家建商中，背景與報價分別獲Ｂ及Ａ評級，卻被列為首選。特首李家超宣布注資三億港幣成立救助基金，但拒認定是否屬人禍。港媒信報社論直指「這肯定是一場人禍」，網民更瘋傳港星劉德華主演電影「焚城」中經典台詞控訴，「我不信每次都是你們這些奸商得逞！」

港府亦遭質疑監管不力，脫不了責任。居民曾於去年兩度向勞工處反映棚網安全疑慮，僅獲回覆稱其功能為「限制物件墜落」。勞工處表示，自去年七月至今共巡查十六次，確認棚網阻燃符合標準，並於本月廿日再次書面提醒承包商加強防火措施。

尚不清楚北京當局是否向港府究責，中國國務院港澳辦公室已讚揚李家超政府「有力有效應對處置」。但具官方背景之微信公眾號「牛彈琴」批評香港仍使用竹棚架，相較中國內地全面採用金屬棚架，顯見安全管理鬆懈。

香港理工大學講師陳偉強指出，民眾普遍質疑政府部門巡查失職，恐重創港府民望，並可能導致官員問責下台。他亦推測原定十二月七日舉行之立法會選舉或將延後。

香港大埔宏福苑集合住宅大樓火災在廿八日上午撲滅，有民眾在現場擺設花束悼念罹難者。（美聯社）

火災現場附近，出現宏福苑宏泰閣住戶張貼的尋人啟事。（美聯社）

