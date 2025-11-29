澤倫斯基幕僚長 涉貪遭搜索

烏克蘭肅貪當局廿八日搜查總統澤倫斯基的幕僚長葉爾馬克的辦公室與公寓。圖為葉爾馬克（左）與澤倫斯基（右）本月十八日在西班牙馬德里晉見西班牙國王菲利佩六世。（路透）

本月稍早才指控有高官政要涉及能源部門重大貪腐案的烏克蘭國家肅貪局（NABU）與烏克蘭肅貪專責檢察署（SAPO）廿八日再拋震撼彈，證實已搜索總統澤倫斯基的幕僚長、日前代表烏國與歐洲數國會商美版烏戰終戰協議的葉爾馬克（Andriy Yermak，見圖，路透）的辦公室；葉爾馬克隨後表示完全配合調查，並透露他的公寓也遭到搜索。烏國反貪腐組織認為，葉爾馬克可能很快就會被控罪。

能源部門才遭貪腐調查

針對葉爾馬克的調查顯示涉及國營核電公司的高層貪腐醜聞正迅速向總統圈核心擴散。本月稍早曝光的「烏克蘭國家核電公司」（Energoatom）貪腐回扣案是澤倫斯基任內最大貪腐案，NABU指回扣金額高達一億美元（約卅一億台幣），其中首腦正是澤倫斯基過去的商業夥伴、企業家明迪奇（Timur Mindich）。明迪奇在住所遭突襲前數小時已逃離烏克蘭。該項貪腐調查依據超過一千小時的秘密錄音，澤倫斯基已於本月解職司法與能源部長，並公開譴責該貪腐行為。

請繼續往下閱讀...

被視為烏國「第二號人物」

根據NABU與SAPO的聯合聲明指出，搜索葉爾馬克的辦公室的行動已獲授權。對此，葉爾馬克表示，正全力配合反腐敗調查人員，並透露除了辦公室，肅貪當局還搜查他的公寓。葉爾馬克說，調查人員未遭任何阻礙，「就個人而言，我全力配合。」烏克蘭總統府則未回應置評要求。

現年五十四歲的葉爾馬克被視為烏國「第二號人物」。他早年擔任娛樂圈律師，二〇一〇年代初與當時尚為喜劇演員的澤倫斯基結識。自二〇一九年澤倫斯基競選總統起，葉爾馬克便擔任其核心幕僚，並在二二年俄羅斯全面入侵後成為戰時外交關鍵人物。

葉爾馬克不僅協調美歐武器援助、參與戰俘交換，更主導近期與美國的和平談判。然而，葉爾馬克的權力集中亦招致批評。反對派議員指他「壟斷總統接觸管道」、「排擠異己」。有前高官形容他「極度偏執」。在竊聽內容中，葉爾馬克甚至被賦予代號「阿里巴巴」，雖未被列為嫌疑人，但已引發要求其下台的呼聲。

恐影響研議中的和平協議

烏克蘭反貪腐行動中心執行長克雷紐克說，潛在嫌疑人在被控罪前通常會先被搜索，「因此我們可以預期葉爾馬克會在今天或很快被控罪」。

由於日前媒體披露美國一份被視為親俄的廿八點和平方案，而烏方正由葉爾馬克率團提出十九點反提案，試圖爭取白宮支持。分析家警告，倘若深受澤倫斯基倚仗的葉爾馬克真的被控貪腐甚至遭拘留，勢必嚴重影響烏國政情，甚至可能危及刻正研議中的烏戰終戰和平協議。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法