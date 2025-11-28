阿富汗移民孤狼突襲 華府國民兵巡邏2中彈

美國華府白宮附近廿六日發生國民兵遭槍擊後，菸酒槍炮及爆裂物管理局與秘勤局幹員現身現場戒備。（美聯社）

美國華府廿六日午後發生國民兵在光天化日下於白宮附近遭槍擊的事件，一名曾與美軍作戰的阿富汗移民突擊一群巡邏中的國民兵，導致其中兩人重傷送醫，槍手隨後也被開槍制伏，目前犯案動機不明。美國總統川普譴責此為邪惡的「恐怖行為」，並暗示此人是在前朝拜登政府時期來美；美國政府隨後暫停阿富汗人的移民歸化申請。

暫停阿富汗人移民歸化申請

這起槍擊案發生在當地時間下午二時十五分左右，當時國民兵當時在白宮附近一帶巡邏，一名男子冒出來對國民兵開槍，兩名國民兵因此受傷且傷勢嚴重，槍手也在交火中中彈與被制伏。當時人在附近的媒體記者聽到數聲巨大槍響與看到民眾奔逃，現場一度混亂；大批武裝安全人員隨即進駐，上空還有直升機盤旋。

犯案槍手是廿九歲的阿富汗移民拉坎瓦爾，曾在阿富汗陸軍服役十年，與美國特種部隊並肩作戰；二〇二一年九月抵美，二四年申請向美國庇護，今年獲得批准。華府警方研判應無共犯，華府市長鮑賽則稱此為針對性、明顯針對國民兵的槍擊。

川普在譴責槍擊案是「邪惡行為」、「仇恨行為」、「恐怖行為」之餘，也不忘倒打拜登一把，稱這名阿富汗槍手當初是搭乘「那些惡名昭彰的班機」來到美國，意指槍手是在美軍撤離阿富汗時搭乘撤離班機抵美。美國國土安全部長諾姆也在社群上發文說，該槍手根據拜登政府時期的「盟友歡迎行動」、在未經審查下被大批放進美國的阿富汗人中的一員。國土安全部下轄的美國公民及移民局在川普發言橫隨即宣布暫停處理阿富汗人移民申請案。

