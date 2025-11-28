為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    憂美偏袒 歐盟反先協議後安保

    2025/11/28 05:30 編譯張沛元／綜合報導
    烏克蘭軍隊在面臨俄軍包圍的波克羅夫斯克近郊發砲反擊。（路透）

    烏克蘭軍隊在面臨俄軍包圍的波克羅夫斯克近郊發砲反擊。（路透）

    美國政治新聞網站「政客」廿六日引述歐洲外交官與消息人士說法獨家披露，國務卿魯比歐近日向歐洲盟友表示，川普政府願就烏克蘭長期安全保障展開協商，但希望俄烏先達成和平協議，再談安保安排。此說法引發歐洲憂慮，擔心華府變相要求先簽協議、後給安保。

    但美國國務院與白宮皆否認有上述先協議後安保的條件。國務院發言人皮戈特表示，魯比歐及整個川普政府都明確強調，任何俄烏和平協議，安保必須是其中的一部分；白宮發言人凱利也說，川普政府已多次重申，任何協議都必須提供烏克蘭全面安保與威懾。

    知情人士指出，魯比歐是在廿五日至致電歐洲官員時表達「先協議後安保」之意，辯稱川普將推動讓基輔有安全感的長期安排，但同時表明不會在俄烏簽署協議前邀請烏克蘭總統澤倫斯基訪問白宮。

    兩名歐洲外交官反映，魯比歐雖稱提供烏克蘭安保是當務之急，且應獨立於其他議題之外，但在與英法通話時未提供具體細節。

    俄羅斯總統普廷廿七日表示，俄方大抵上同意美國與烏克蘭討論的和平計畫草案的大綱，可以作為未來協議的基礎。普廷稱美國有將俄羅斯的立場納入考慮，但有些事仍需討論；倘若歐洲希望俄羅斯保證不發動攻擊，俄羅斯也願意做出此等承諾。

