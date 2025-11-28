日否認川普提克制發言 要求美媒更正

日本政府否認華爾街日報報導稱，美國總統川普廿五日與首相高市早苗通話時，曾建議在台灣議題上「發言克制」。圖為川普十月底與高市共同登上停靠在橫須賀基地的美軍喬治．華盛頓號航艦，並在艦上發表約四十多分鐘的演說。（法新社）

針對美國華爾街日報（華日）披露川普總統在與日本首相高市早苗通話中建議其在台灣問題上「發言節制」一事，日本政府廿七日下午正式否認相關內容，並已向華爾街日報抗議，提出澄清要求。官房長官木原稔明確表示：「報導中稱川普就台灣主權議題建議首相不要挑釁中國政府，這並非事實。」

日政府抗議 正式致函華日 要求澄清

根據華日引述多名日美官員與消息人士指出，川普在廿四日與高市早苗的電話會談中，委婉建議她避免在台灣主權問題上刺激北京，以維護近期美中達成的貿易緩和成果。報導稱，川普雖未施壓高市撤回其先前有關「台灣有事可能構成日本存亡危機事態」的國會答辯，但強調不希望台海緊張局勢影響美中經貿協議的落實。

主要撰稿記者 出身中國

然而，日本政府對此說法予以強烈反駁。木原稔在當日上午記者會中僅表示「會談內容涉及外交往來，不予置評」，但在接獲大量媒體與公眾詢問後，下午態度轉為明確否認，並透露已正式致函華日要求更正。

該報導有四位撰寫者，日本網友肉搜主要撰寫者「Lingling Wei」（魏玲靈）為中國出身的中裔美國人，目前為華日的中國首席記者。日本經濟評論家渡邊哲也在Ｘ貼文指出，該文是華日駐中記者的個人報導，這位記者應該沒有機會採訪美國或川普本人。

渡邊指出，這很可能是一則透過「洗白消息來源」的誤導性資訊。亦即由華日駐北京的中國記者在當地撰寫文章，然後由新華社及其附屬公司以英文形式向全球發布。已經歸化日本的蒙古裔學者楊海英，也在社群平台Ｘ發文，直指「日本被中國記者的假文章誤導」。

此外，日本前駐中大使垂秀夫表示，高市不應撤回發言，因涉及國家立場；若在中國壓力下退縮，日本未來十至廿年將難以建立對中戰略。他指出，中國在台灣問題上只在意美國，認為日本無權插手；而中國外交部因提案習近平在APEC峰會與高市會面「犯下大錯」，為自保導致對日批判異常激烈。

