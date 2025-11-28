香港大火／百年竹棚鷹架工法 安全疑慮再掀激辯

宏福苑社區大樓的竹棚鷹架在大火燃燒後已殘破不堪。（彭博）

香港新界大埔區社區「宏福苑」發生嚴重火災，引發國際關注。初步資訊指出，大型整建工程所使用的竹棚鷹架與圍網，可能是火勢迅速引發與蔓延的關鍵因素。雖然確切肇因仍待調查，但這起事故再度點燃香港社會對傳統竹棚文化與安全風險的激烈辯論。

竹棚鷹架向來是香港城市景觀的一部分，被視為獨特文化象徵。對本地業界而言，竹棚具有輕巧、靈活、可塑性高且成本低廉等優點，使其在高度現代化的香港依然被廣泛使用。然而，這項可追溯至漢代的工法，也因安全疑慮多年來爭議不斷。

新公共工程 金屬鷹架須佔一半

港府今年三月起開始限制竹棚使用，要求新公共工程必須至少五十％採用金屬鷹架，以提升工人保護並符合現代建築標準。政府指出，竹棚天生具有脆弱性，會隨時間變質且易燃，據官方統計，二〇一八至二五年一月因竹鷹架導致的工人死亡數為廿三人。。

然而，學界和業界對此看法不一。南華早報引述香港中文大學建築學院講師恩德里齊表示，竹材本身含水量高，除非極度乾燥，否則通常不易著火。她指出宏福苑的鷹架於去年七月搭建，其乾燥程度未可斷定，「但我認為主要問題來自圍網，而非竹子」。香港理工大學助理教授黃鑫炎則向美國有線電視新聞網（CNN）表示，竹子確實為易燃材料，而香港近日天氣乾燥，一旦著火，火勢會以驚人速度蔓延。

香港建築業界人士則認為，將安全問題單純歸咎於竹棚材料過於簡化，真正的核心在於施工現場欠缺嚴格監督、技術訓練不足，以及安全準則長期未落實，屬於整個產業的系統性問題，並非改用金屬鷹架就能解決。香港樓宇安全學會創辦人何鉅業也向彭博指出，更換為金屬材料並不能消除所有危險，因為圍網、木製平台、保護板等施工材料同樣需要具備足夠的防火性能。

