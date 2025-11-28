香港大火／北京港府管理漏洞層出 加深民怨

港府在多地暫時安置災民，並先為受災戶發放一萬港幣。（美聯社）

香港新界大埔宏福苑多棟高層住宅發生大規模火災，至少造成七十五人死亡、近三百人失聯。路透廿七日指出，這起香港近年最嚴重的城市災難，發生在下月就要舉行立法會選舉之際，將成為自二〇一九年反送中運動以來，檢驗北京與港府治理能力的最大考驗。

火警發生時，香港正準備於下月七日進行立法會選舉，在中國推動的「愛國者治港」原則下，民主派已難以參選。同時，媒體大亨黎智英即將面臨國安法案件的判刑。學者指出，政府在政治安全議題之外，能否在重大公共危機中展現有效治理，將影響民眾信任。政治學家盧兆興表示，北京高度關注港府如何處理這場悲劇，以及市民對港府的觀感是否會改變。

火災發生期間，中國國家主席習近平下指示要全力救災，並向罹難者家屬表達慰問。香港特首李家超隨後視察安置中心並召開記者會，強調滅火救人、救治傷者、安置災民三大優先任務，承諾將展開全面調查。

安全問題長期被忽視

李家超記者會結束僅三小時後，香港警方便公布初步調查結果並拘捕三名涉案施工公司高層，指控他們涉嫌過失殺人，因涉事工程公司在維修期間使用不符合防火標準的防護網與塑料布，並以泡沫材料封閉部分大樓窗戶，導致火勢迅速擴散、阻礙逃生。

居民在避難時批評，火警警報失效、工人抽煙、傳統竹棚鷹架等安全問題長期存在，懷疑政府與業界為節省成本而忽視安全。香港高昂的房價與居住壓力早已是民怨焦點，這場火災可能進一步激化不滿情緒，儘管示威受限，但網上論壇已充斥究責聲浪。分析家認為，民眾憤怒恐會延伸至政府的消防與建築監管部門，要求公開透明調查，並追究責任。

香港過去曾在重大事故後設立獨立調查委員會，例如一九九六年造成四十一死的嘉利大廈大火，並促成建築及消防法規改革。工會與專家認為，今次災難規模更大，相關制度更須全面檢討。

宏福苑社區大火，罹難人數上升至七十五人，包含一名消防員殉職，十一名消防員受傷。（法新社）

大批民眾捐助食物飲水給受災戶。（歐新社）

