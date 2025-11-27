為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    先後與中日領袖通話 川普猛誇高市

    2025/11/27 05:30 國際新聞中心／綜合報導
    川普廿五日晚間表示，他與高市進行「很棒的談話」，並稱讚高市非常聰明、強勢，「會成為一位偉大的領袖」。（路透檔案照）

    川普廿五日晚間表示，他與高市進行「很棒的談話」，並稱讚高市非常聰明、強勢，「會成為一位偉大的領袖」。（路透檔案照）

    在日本和中國關係緊張之際，美國總統川普廿四日先後與中國國家主席習近平、日本首相高市早苗通話。川普廿五日晚間表示，他與高市進行「很棒的談話」，並稱讚高市非常聰明、強勢，「會成為一位偉大的領袖」。

    讚高市會成為偉大領袖

    川普搭乘「空軍一號」專機前往佛羅里達州度過感恩節假期途中，向隨行記者發表談話時，首次公開談到與高市通話的內容：「聊得非常好，我和她關係很好。」但他並未進一步透露雙方對話的細節。

    川普與習近平通話後，隨即致電高市，背景是東京與北京因台灣議題而導致關係惡化。川普說：「我也和習主席進行非常好的對話，我認為那塊區域目前情況很好。」

    在與川普通話後，高市在東京向媒體表示，川普向她簡報他與習近平通話的內容，雙方也針對強化日美同盟、印太地區面對的情勢與各項課題，廣泛交換意見，但也未進一步透露細節。

    根據中國政府的說法，習近平在通話中告訴川普，「台灣回歸中國是戰後國際秩序重要組成部分」，並聲稱「美方理解台灣問題對中國的重要性」。但川普與習近平通話後在社群平台發文，提及兩人討論包括俄羅斯與烏克蘭、芬太尼、黃豆和其他農產品等議題，還有他將於明年四月訪問北京，也邀請習近平赴美訪問，並未提到台灣。

    川普在空軍一號上表示，他和習近平談了很多事情，但主要是貿易議題及採購美國農產品，他請習近平加快購買速度、購買更多，對方也大致同意。他並重申兩人關係非常好。

    另一方面，美國財政部長貝森特廿五日接受財經媒體CNBC訪問時表示，川普和習近平明年可能會面多達四次，除明年將對中國進行國是訪問，習近平也將對美國進行國是訪問之外，川普還可能參加明年十一月在深圳舉行的亞太經濟合作會議（APEC）峰會，習近平則將出席在美國佛州邁阿密多羅舉行的G20峰會。

    美財長：美對台立場沒變

    貝森特表示，若兩國領袖一年內舉行四次會晤，將賦予美中關係「很大的穩定性」。但他也重申，美國對台灣的立場「沒有改變」。

