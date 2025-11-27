鷹架失火 香港住宅大樓延燒 至少13死

香港媒體報導，大埔宏福苑已有42年歷史，內含8幢大樓共1984戶，火警發生前正進行外牆維修。（法新社）

香港新界大埔區的宏福苑社區廿六日下午發生大火，至晚間造成至少十三人喪生，包括一名消防員，另有十五人受傷。約七百名住戶被暫時疏散安置。

八幢32層大樓 近兩千戶

香港媒體報導，大埔宏福苑已有四十二年歷史，內含八幢卅二層大樓共一九八四戶，住戶約四八〇〇人，火警發生前正進行外牆維修，所有大樓外牆因此搭上竹質鷹架。下午約三時，某幢大樓的鷹架突然起火，迅速形成巨大的火柱。而在強勁風勢助長下，火勢也隨即蔓延至其他大樓的鷹架，並引發數十戶內部起火。

火警發生後，消防隊出動逾七百名消防員到場撲救，火勢陸續蔓延到相鄰的宏泰閣及宏新閣等七幢大樓，當局晚間六時許將火勢升級為最嚴重的五級火警（即現場火勢完全失去控制，且迅速蔓延），現場火光沖天，大量濃煙竄空。

消防隊出動三部雲梯，不停向大樓噴水，現場不時傳出爆炸聲，且不斷有雜物墜落。由於現場溫度極高，部分樓層仍未能展開灌救。多名住戶被指困在屋內未能逃生，有居民情緒激動，焦急尋找家人。

這是香港十七年來首宗五級火警，上次是二〇〇八年八月十日在旺角彌敦道發生的嘉禾大廈大火，也是一九九七年主權移交中國以來的第二起。香港特首李家超為此召開跨部門會議，督導救災善後事宜。

起火原因仍待釐清。由於傳統竹質鷹架容易引起火災，香港政府要求，自今年三月廿一日起，所有新建工程的鷹架至少要有五十％為金屬材質，卻引發建築業界反彈，擔心影響鷹架工人生計。香港發展局對此表示，新規定不包括外牆維修。

因大樓鷹架突然起火，火勢隨即蔓延至其他大樓的鷹架，並引發數十戶內部起火。（路透）

香港新界大埔宏福苑社區26日發生大火，導致至少13人死亡，包括1名消防員。（路透）

