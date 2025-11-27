存亡危機事態 高市態度不變

中國希望藉由經濟抵制來迫使日本首相高市早苗收回「台灣有事」言論，卻助長日本國內民族主義抬頭，反而鞏固高市的權力地位。（歐新社）

日本首相高市早苗廿六日在國會舉行的黨魁討論會中再次被問到「台灣有事」問題，她重申，「存亡危機事態」是否成立，必須依照實際發生事態的個別具體情況，由政府綜合所有資訊後做出判斷。她並強調，她的答詢內容符合政府的統一見解，而且已在廿五日的內閣會議中確認，不多也不少，完全一致。

日本「戰略模糊」成立

高市的答覆既未撤回原有的答詢內容，也未進行修正，而是重申過去歷任首相口徑一致的「標準答案」，雖屬「戰略模糊」，但也有人認為，過去日本從未提出認定的可能性，即使想要戰略模糊也沒有模糊空間，高市提出具體的認定可能之後，日本的「戰略模糊」終於可以成立。

廿六日的朝野黨魁討論會是高市擔任首相後首次舉行，參加討論會的政黨必須具有十席以上國會議員席次，再依擁有的席次分配質詢時間，達標的在野黨包括立憲民主黨、國民民主黨、公明黨和參政黨。退出聯合政府的公明黨十三年來再次以在野黨身分質詢，日本維新會則因進入聯合政府，因此由自民黨黨魁高市代表執政黨備詢。

重申答詢內容符合政府統一見解

高市與立憲民主黨黨魁野田佳彥在會中針對「台灣有事」問題交鋒，野田質疑高市在國會的發言導致日中關係惡化，並追究其責任。他指出，日本的同盟國美國至今都對台灣議題採取「戰略模糊」政策，日本本來也應該採取模糊策略，但現在只有日本片面將立場具體講清楚，他認為此舉反而損害國家利益，質問高市發言的用意。

高市表示，原本她也不願意談到具體案例，但在預算委員會上，只是一遍又一遍重申政府既有立場，有可能被批評「不誠實」，甚至中斷審議。國會議員是國民代表，既然被具體提問，就只能在可回答的範圍內盡力誠實答覆。

為歷任首相最明確作答

高市本月七日在眾議院預算委員會中，被立憲民主黨議員岡田克也以「台灣有事」時，巴士海峽遭到海上封鎖的具體個案，一再追問「存亡危機事態」的認定，高市的答詢被視為日本歷任首相最明確的作答，中國也藉題發揮，對日本採取經濟報復等措施，日中關係急遽惡化。

野田和高市是「松下政經塾」的學長和學妹，兩人相識近四十年，雙方詢答看似言辭交鋒，但野田似乎有意藉此讓高市再次作答，將高市答詢的調性拉回既有的「安全」路線。共同社報導，野田在會後向媒體表示，他認為「（高市）不再提及具體事例，實際上已經撤回（此前的答詢）」。

對於日本政府的答詢書指高市有關「存亡危機事態」的答詢內容，「並未改變政府的一貫見解」，中國外交部廿六日回應，答詢書內容「老調重彈」，日方試圖藉此「矇混過關」，再次敦促日方收回「錯誤內容」。

日本首相高市早苗26日在國會舉行的黨魁討論會中重申，「存亡危機事態」是否成立，必須依照實際發生事態的個別具體情況，由政府綜合所有資訊後做出判斷。（彭博）

