28點和平協議調整 烏東領土留待川澤討論

美國積極推動烏俄和平方案之際，俄羅斯25日對烏克蘭全境發動飛彈和無人機攻擊，首都基輔至少有一棟住宅大樓遇襲，市區的電力和自來水供應受到影響。（美聯社）

美國與烏克蘭廿三日在日內瓦的和平計畫協商出現正面進展，原先的廿八點計畫經商議後，已大幅調整為十九點，而且內容更符合基輔當局立場。至於最敏感棘手的烏克蘭東部領土問題，將留待烏克蘭總統澤倫斯基和美國總統川普直接會商。

全新19點草案 更符基輔立場

參與日內瓦談判的烏克蘭第一副外長基斯利茨亞（Sergiy Kyslytsya）表示，儘管過程「激烈」，但美烏經過協商已草擬一份全新的十九點草案，與此前外洩、在基輔引發強烈反彈的廿八點版本幾乎完全不同，原始版本僅極少部分獲得保留。雙方將把最新草案帶回華府與基輔，向美烏兩國總統簡報。接著預期川普政府將與俄方接觸，以推動協商進展。

烏克蘭國家安全與國防事務委員會秘書烏梅洛夫（Rustem Umerov）表示，烏方希望總統澤倫斯基本週能與川普會晤，進一步討論烏俄和平計畫。但白宮新聞秘書李威特表示，兩位領袖並未安排在本週會晤，顯示美方提出的廿七日感恩節前簽署協議的期限，可能無法實現。

與此同時，美國陸軍部長德里斯科（Dan Driscoll）也在阿布達比與烏克蘭、俄羅斯官員舉行未公開會談，但會談性質和俄方代表團組成均不明。

華爾街日報報導，美烏談判代表在會中就部分條款達成共識，例如對烏克蘭軍隊規模的限制從六十萬增為八十萬，及原計畫中涉及北大西洋公約組織（NATO）未來擴張的條文，包括「北約停止東擴」、「烏國憲法放棄加入北約」、「北約章程永不接納烏克蘭」和「北約不在烏克蘭駐軍」等，經協商後削弱措辭強度。

歐洲官員指出，最新十九點草案似已移除有關歐洲安全與凍結俄國資產的條款，焦點主要置於烏克蘭。但對白宮而言，問題在於若納入更多烏克蘭立場，就會降低俄國接受的可能性。

澤倫斯基廿四日向瑞典國會發表視訊演說時強調，和平計畫的主要問題，在於克里姆林宮要求國際社會承認其所佔領的烏國領土合法性，呼籲「邊界不能以武力改變，支持這項歐洲同樣主張的原則至關重要」。

