通電不來電 習說台灣 川隻字未提

美國總統川普表示，他已受邀在明年4月前往中國訪問，也邀請習近平明年稍晚回訪美國。（法新社檔案照）

美國總統川普與中國國家主席習近平廿四日通電話，是繼十月卅日南韓釜山會晤後，雙方不到一個月再次對話。中國官方聲稱，習近平向川普提出「台灣回歸中國是戰後國際秩序重要組成部分」，但川普在會後的社群平台發文僅提及兩人討論烏俄衝突及芬太尼等議題，並宣布將於明年四月訪問中國，對台灣議題隻字未提。

中國外交部聲明，習近平在通話中強調台灣回歸中國是戰後國際秩序重要組成部分，「中美曾並肩抗擊法西斯和軍國主義，當前更應該共同維護好二戰勝利成果」。中方描述川普回應為，「中國當年為二戰勝利發揮了重要作用，美方理解台灣問題對於中國的重要性」。

請繼續往下閱讀...

白宮並未對川習通電發布官方聲明，川普則是在社群平台發文指出，兩人談論烏俄、芬太尼、大豆和其他農產品等議題，並接受習近平提出明年四月訪問北京的邀請，也邀請對方同年回訪美國，強調「我們與中國的關係極其強韌！」總結雙方各自發布的談話摘要，重疊部分僅此次通電延續釜山會晤成果和烏俄議題。

「華爾街日報」以「罕見舉動」描述習近平主動致電川普討論台灣的作法，提及戰後秩序是企圖在對台灣的主權聲索中，添加與美國的歷史聯結。由於日本首相高市早苗的「台灣有事」論述導致日中關係緊張，華府智庫「史汀生中心」中國計畫主任孫韻指出，北京對於與東京的緊張升溫感到擔憂，從「台灣」和「二戰秩序」用詞可見直指兩國因台灣而起的爭端，這通電話顯示北京試圖敦促華府「管束日本」。

華府智庫「捍衛民主基金會」中國問題資深研究員辛格頓（Craig Singleton）則認為，中國試圖趁著中日爭端尚未讓台灣議題進一步國際化之前，讓華府接受其偏好的歷史與法律詮釋框架，因為北京擔心會有更多國家跟進東京的說法，「這種敘事與時機，看起來與其說是自信，不如說是焦慮。」

新加坡拉惹勒南國際關係學院資深研究員唐安竹表示，如果北京加劇局勢並開始動用軍事脅迫，將會目睹華府更強烈的反應。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法