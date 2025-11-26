為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    川習通話 川普先告知高市

    2025/11/26 05:30 駐日特派員林翠儀／東京廿五日報導
    一名日本官員表示，日本事前知道川普和習近平即將進行通話，強調華府與東京之間協調良好。（路透檔案照）

    一名日本官員表示，日本事前知道川普和習近平即將進行通話，強調華府與東京之間協調良好。（路透檔案照）

    日本首相高市早苗廿五日與美國總統川普進行電話會談。川普在電話中向高市說明，他在廿四日晚間與中國國家主席習近平舉行電話會談等近期美中關係發展。外界普遍認為，高市可能也在通話中向川普說明日中關係的最新情勢。川普向高市明確表示，「我們是非常親密的朋友，隨時都可以打電話給我。」

    川普：隨時可打電話給我

    這次通話是由川普主動提出，通話時間約廿五分鐘。會後高市在首相官邸接受媒體訪問時表示，她首先向川普表達感謝，川普寄了一份報導他十月訪日行程的美國報紙給她，並在上面親筆簽名。另外，她也向川普傳達對於美國推動烏克蘭和平努力的肯定。

    高市表示，川普在會談中向她說明包括剛結束的美中領袖通話在內，美中關係的最新情況。同時，他也詢問高市參加「廿國集團」（G20）峰會的相關情況。

    一名日本官員表示，日本事前知道川普和習近平即將進行通話，強調華府與東京之間協調良好。

    高市強調，透過這次通話，雙方再次確認日美之間緊密的合作關係。至於高市是否向川普提及自己在國會關於「台灣有事可能構成日本存亡危機事態」的答詢時，高市僅回答，由於涉及外交往來，不便透露細節。

    日本外務大臣茂木敏充在廿五日的例行記者會上表示，兩國領袖確認了密切協調，非常有意義。他也強調，日本將與美國在各層級保持緊密合作。讀賣新聞報導，日本外務省事務次官船越健裕廿五日在外務省，與中國駐日大使吳江浩會面，推測雙方可能就高市的國會答詢相關問題進行討論。

