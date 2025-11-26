中國批飛彈部署 小泉：強化西南防衛刻不容緩

日本防衛大臣小泉進次郎22日至23日視察沖繩縣宮古、石垣和與那國等離島，圖為小泉視察石垣島的陸上自衛隊駐屯地。（路透）

日本防衛大臣小泉進次郎在廿五日的例行記者會上，就中國批評與那國島的飛彈部署計畫「挑動軍事對立」一事提出反駁，強調這是以防禦為目的的裝備，並非用來攻擊他國，而且早在二〇二二年就已定案。他還強調，在二次世界大戰後最嚴峻且複雜的安全環境下，強化西南地區的防衛體制是刻不容緩的課題。

另外，對於日本國會有人批評這項部署造成「飛彈列島」，小泉也表示，若將其他國家的部署情況也納入考量，就會知道日本被稱為「飛彈列島」完全不符合現實。他還強調，在情報戰和認知戰正在進行的情況下，必須清楚地傳達「不正確的就是不正確」；有些訊息會透過媒體等管道被大量散播，那也是某些作戰的一環，暗指中國正在發動認知戰。

與那國島外海 連兩日出現無人機

小泉廿二日至廿三日視察沖繩縣宮古、石垣和與那國等離島。他表示，與那國島計畫部署用於攔截飛彈和航空器的「〇三式防空飛彈」（中SAM），是以防禦為目的，而非用來攻擊他國，中國的批評並不成立，日本各地本來就有部署類似部隊，部署計畫將加劇區域緊張局勢的說法，並非事實。在俄羅斯侵略烏克蘭的戰爭中，俄軍對烏國全境頻繁發動飛彈攻擊，也證明防空飛彈在守護國民生命與生活不可或缺。

中國為此跳腳，一架疑似中國無人機廿五日現蹤與那國島外海，日方出動軍機緊急升空因應。廿四日也有一架疑似共軍無人機，飛越台灣東部外海和與那國島之間的空域。中國近期在日本周邊的軍事行動活躍，無人機活動也明顯增加。

小泉重申，日本會持續向各國說明，日本的防衛力強化，是在堅持「專守防衛」的前提下進行，不會改變日本做為和平國家的道路。至於西南地區的部署，陸上自衛隊在防衛空白地帶的與那國島、奄美大島、宮古島及石垣島進行部署，今後也將持續推動第十五旅團改編為師團等措施，確實強化西南地區的防衛體制。此外，政府正建立在島嶼遭受威脅前，就能遠距離予以阻斷、排除敵艦與登陸部隊的「遠距防衛能力」。

