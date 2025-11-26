存亡危機事態認定 日拒修正

日本政府廿五日透過內閣會議，對於首相高市早苗「台灣有事可能構成存亡危機事態」的國會答詢，確認「並未改變政府既有見解」，並重申台灣海峽的和平與穩定。（歐新社）

內閣會議確認 高市答詢未改變政府既有見解

日本政府廿五日透過內閣會議，對於首相高市早苗「台灣有事可能構成存亡危機事態」的國會答詢，確認「並未改變政府既有見解」，並重申台灣海峽的和平與穩定，不僅對日本的安全保障，對於國際社會整體的穩定而言也十分重要。

台海對國際穩定十分重要

高市本月七日在國會答詢時提到「台灣有事可能構成存亡危機事態」，引發中國反彈，部分在野黨議員要求撤回發言，但遭高市拒絕。公明黨代表齊藤鐵夫提交書面質詢，詢問政府是否仍維持過去對「存亡危機事態」認定基準的見解。

產經新聞報導，內閣會議廿五日通過正式答詢書，重申存亡危機事態的認定方式不變，是否屬於存亡危機事態，必須依據實際事態的個別具體情況，由政府綜合所有情報後做出判斷。答詢書並指出，政府完全維持一貫見解，認為沒有必要重新檢討或修正，強調高市的答詢也基於相同精神。

答詢書並指出，台海和平穩定不僅對日本的安全保障，對於國際社會整體穩定也十分重要，重申希望透過對話以和平方式解決的一貫立場。

齊藤在國會內向媒體表示，確認政府見解沒有改變，這一點非常重要，今後必須仔細向世界與周邊各國說明。

日駐聯代表反駁中國主張

與此同時，日本常駐聯合國代表山崎和之廿四日致函聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres），反駁中國常駐聯合國代表傅聰要求高市撤回「台灣有事」答詢的主張，指出「中國的主張不符合事實，缺乏依據」。

日本電視台報導，針對傅聰致函古特瑞斯，日本常駐聯合國代表部表示，山崎已向古特瑞斯提交反駁書，強調日本政府基本方針是「專守防衛」的被動防衛戰略，對於可行使「集體自衛權」的情況有明確且嚴格的定義，「中國聲稱『日本會在尚未發生武力攻擊時就行使自衛權』，這種說法是錯誤的。」

信中也表示，台灣議題應「透過對話以和平方式解決」，並批評中國對日本施壓的威嚇性措施，「應受到國際社會反對」。日方已要求該函做為聯合國大會正式文件，向全體會員國發放。

傅聰廿一日致函古特瑞斯，指稱高市在國會的答詢是一九四五年日本戰敗以來，日方首次在正式場合鼓吹所謂「台灣有事就是日本有事」，並與行使集體自衛權相關聯，首次對中國發出武力威脅，公然挑戰中方核心利益。

