烏俄和平草案 白宮︰納烏國關切事項

美國國務卿魯比歐（歐新社）

美國提出的廿八點烏俄和平計畫中，要求烏克蘭在領土和軍備上做出大幅讓步，引發基輔和歐洲反彈。廿三日與烏克蘭及歐洲代表在日內瓦協商的美國國務卿魯比歐表示，已公布的計畫仍是初步草案，隨時會在協商溝通後出現變化，而美烏磋商已取得正面進展。烏克蘭總統澤倫斯基廿四日也肯定雙方取得「重要進展」，但也強調要透過談判結束烏俄戰爭，仍需更多努力。

魯比歐︰樂見27日達成協商

魯比歐向媒體表示，在日內瓦的會議可說是美烏兩國政府迄今進展最為正面的協商，「這是一紙活生生、會呼吸的文件。每日隨著投入的意見和觀點而變化」。至於美方設下廿七日感恩節前簽署協議的底線，魯比歐表示，期限代表美方盡快敲定協議的期盼，本週還有更多協商和規劃好的會談，「我們樂見在廿七日達成。今天的重點在於我們取得了實質進展」。

會後由白宮發布的聯合聲明指出，會議展現建設性、方向性和彼此尊重性質，凸顯達成公正和長久和平的共同承諾，雙方認同此次協商具高度成效，並擬定一項經過更新及改善的和平架構，強調任何未來協議「必須全面維護烏克蘭主權，並實現具持續性且公正的和平」。

協議框架將由美國和烏克蘭總統做出最終決策，雙方重申準備持續共同合作，取得能夠確保烏克蘭安全、穩定和重建的和平。路透引述知情人士報導，美烏官員會商澤倫斯基最快本週訪問美國的可能性，與美國總統川普商討和平計畫中涉及領土等最具敏感性的議題。

英法德 起草和平計畫對應版

在另一份會議摘要中，白宮表示，烏克蘭代表對草案內容和明確性進行修正和釐清，處理烏方包括安全保證、長期經濟發展、基礎建設保護、航行自由和政治主權等原則性的關切事項。

歐盟執委會主席馮德萊恩在南非約翰尼斯堡參加「廿國集團」（G20）峰會期間，針對烏俄和平表明歐盟立場：「邊界不能以武力改變」；「做為主權國家，不能限制烏克蘭的武裝部隊規模，使烏國難以抵禦未來潛在攻擊，並因此削弱歐洲安全」；「實現烏克蘭和平的過程，必須反映歐盟的重要性」。

英、法、德已針對美版和平計畫提出「對應版」，以美國方案為基礎，提出刪減或修改建議，顯著差異包括刪除美版「預期俄國不會侵犯鄰國，北大西洋公約組織（NATO）不進一步擴張」，改為締結「全面且完整的俄羅斯、烏克蘭及北約間互不侵犯協議」；美版「承認克里米亞、盧甘斯克、頓內茨克為俄羅斯事實領土」，改為烏國承諾不以軍事途徑恢復遭佔領領土；限制烏國部隊規模從六十萬調整為八十萬，以及由美國承諾提供類北大西洋公約第五條「集體防禦機制」。

