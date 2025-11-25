順應烏國社會「不投降意志」 澤倫斯基化解執政劣勢

烏克蘭總統澤倫斯（美聯社檔案照）

在烏克蘭總統澤倫斯（見圖，美聯社檔案照）基面臨政府腐敗醜聞及前線失利等雙重壓力時，美國提出的明顯偏袒俄羅斯的廿八點和平計畫，讓他陷入前所未有的困境。然而，澤倫斯基利用烏克蘭社會不願屈從對俄投降的意志，似乎巧妙地化解了當前的執政劣勢。對澤倫斯基而言，向川普屈服的風險，比與他對抗更大。

「西雅圖時報」指出，儘管澤倫斯基公開承認，美國的和平計畫對烏國構成前所未有的嚴峻挑戰，但似乎也無意中增強澤倫斯基在國內的地位，因為該計畫轉移烏國民眾對蔓延至總統核心圈的貪腐醜聞的關注，使澤倫斯基得以重拾他最擅長的「動員總司令」角色。

事實上，澤倫斯基已在戰爭熔爐中成長為一位技藝精湛的政治家。在俄國入侵烏克蘭前，澤倫斯基已執政近三年，但支持率並不高；戰爭爆發後，他選擇留在基輔，成功號召全國乃至全世界人民共同抵抗，鞏固他身為一位戰時領袖的地位。此後，他也度過武器供應和輿論支持的風暴，並透過推動國內無人機生產，避免彈藥短缺。在美國支持轉弱時，他透過向美國國會發表演說，重新贏得支持。二月間遭川普斥責後，他迅速採取行動，緩和與白宮的關係。

專家表示，這部分必須歸功於澤倫斯基高超的輿論營造技巧。今年，每當受到川普政府施壓時，他都會尋求歐洲盟友的支持，此次正是利用這種策略，在一系列電話會議中討論美方和平計畫，促使歐盟國家及英國、加拿大和日本發表聯合聲明，要求修改計畫中對烏最不利的條款。歐盟駐烏國大使馬瑟諾娃（Katarina Mathernova）直言，從未見過比澤倫斯基更能有效團結歐洲的人，輿論營造就是他的「超能力」，並藉此獲得資金、武器和外交支持。

面對生存威脅 烏國民眾相挺

澤倫斯基廿一日對全國發表談話，將美國和平計畫描述為烏國嚴峻的選擇，必須在放棄美國支持，以及屈從俄國條件、失去自身尊嚴與自由之間擇一，讓烏國民眾做好讓步準備，同時也強調美國施加的壓力，藉此表明自己的立場。澤倫斯基順利團結始終堅定支持他的歐洲盟友，以及對他支持度下降的烏國民眾，凸顯烏國民眾在面對生存威脅時，願意暫時擱置國內政治的不滿。

「華爾街日報」也指出，烏國官員和社會普遍拒絕川普的和平計畫，認為默認投降比繼續打仗更糟糕，這讓澤倫斯基更不可能向川普屈服。參與歐洲援烏行動的德國前高階國防官員蘭格（Nico Lange）表示，川普似乎在重蹈俄國總統普廷的覆轍，低估烏國社會的力量，也不了解烏國的真實面貌。

