    COP30達協議 加碼金援抗極端氣候

    2025/11/24 05:30 編譯張沛元／綜合報導
    在各國代表通宵達旦努力達成各方都能接受的文本後，巴西外交官柯利亞多拉哥（中），22日主持聯合國氣候變化綱要公約第30次締約方會議（COP30）最後一次全體會議。（路透）

    參與在巴西舉行的聯合國氣候變化綱要公約第卅次締約方會議（COP30）的各國代表，廿二日達成協議，承諾提供更多資金協助各國因應極端天氣災害，但並未如歐盟等國家所願，納入逐步淘汰化石燃料的路線圖，或加強各國減排不足的具體細節。

    對於在質疑氣候變遷的美國總統川普缺席下通過的這項協議，中國和印度等碳排大國予以肯定，歐盟則認為還有進步空間。明年第卅一次會議（COP31）已確定將在土耳其舉行。

    經過長達兩週協商與多場深夜與凌晨會議後，近兩百國代表直到過了廿一日最後期限，才在巴西城市貝倫（Belem）通過協議。賭上政治資本力求COP30成功的巴西總統魯拉，在南非出席「廿國集團」（G20）峰會時表示，該協議證明分裂的世界仍能在危機中團結為一…國際社會面臨是該繼續還是放棄的抉擇，「我們選擇了前者，多邊主義大勝」。

    但在貝倫現場的氣氛並不歡樂。未能在淘汰化石燃料上如願的歐洲各國代表坦承，接受這份摻水版協議，只是為了避免整個進程崩潰。歐盟與其他國家原本力推一個包括逐步淘汰化石燃料的「路線圖」協議，但相關文字最終並未出現在協議中，只呼籲各國「自願」加速氣候行動，以及重申二〇二三年COP28的逐步轉型與遠離化石燃料的共識。

    各國同意將用於因應氣候變遷的金援增加兩倍，達每年一二〇〇億美元，但達成此一目標時間被延後五年。該議題是談判後期棘手問題之一，易受氣候變遷影響國家施壓最該為氣候變遷負責的富裕國家出資。二〇二四年，富裕國家同意在二〇三五年前每年向開發中國家提供三〇〇〇億美元氣候融資，但當時未規劃具體比例用於「調適」措施，資金大部分流向減少溫室氣體排放計畫，例如再生能源，而非調適措施。

