隔空互嗆數月 川普、曼達尼相見歡

美國總統川普與紐約市長當選人曼達尼（圖左）21日在白宮上演令人跌破眼鏡的相見歡，承諾會為了紐約的未來擱置私人恩怨。（路透）

在此前隔空互嗆數月後，美國總統川普與紐約市長當選人曼達尼廿一日在白宮上演令人跌破眼鏡的相見歡，承諾會為了紐約的未來擱置私人恩怨；川普笑迎曼達尼來訪並對他讚譽有加，曼達尼則深信能與川普共同合作改善紐約市的生活。川普此前揚言要指派國民兵進駐紐約市與扣住撥給紐約市的聯邦經費，川曼會後看似解除此等危機。

川普在本月初投票的紐約市長選舉中支持曼達尼的對手，大罵左派的曼達尼是「瘋子」、「激進分子」與「共產黨」，甚至暗示要把在烏干達出生的曼達尼驅逐出境；曼達尼則曾罵川普是剝削房客壞房東，以及曾在勝選演說點名開嗆川普。

原本外界預期兩人在白宮見面時可能會爭鋒相對得更激烈，未料最後上演的卻是一片祥和，紐約老鄉相見歡。

川普大讚曼達尼拿下具有歷史意義的勝選、認為曼達尼能「做出一番成績」，以及稱曼達尼「是真的想讓紐約（市）再次偉大」。曼達尼則表示，這場會面「頗富成效」，並相信能與川普合作改善在紐約生活與使之更令人負擔得起。曼達尼的許多競選承諾都需要聯邦政府撥款金援，而川普此前曾揚言若曼達尼當選他會卡經費。

川普數度幫擋下記者發問

此外，川普還令人震驚地數度幫曼達尼擋下記者的犀利發問，像是當有人問曼達尼是否覺得川普是法西斯主義者時，川普像對待老友似地拍拍曼達尼的手臂說：「沒關係，你可以直接說是。這樣比較容易。」

待兩人的私下會面結束後，川普表示他們達成的共識比他想像得要多得多；他稍後甚至還發圖文開心表示，「非常榮幸」能與新任紐約市長曼達尼會面。

川普在紐約市皇后區的牙買加莊園出生長大，而曼達尼不但現居皇后區的阿斯托利亞，此前還是代表皇后區的紐約州州議員，紐約時報稱這場川曼會「不過就是兩個來自皇后區的傢伙」在話家常。

