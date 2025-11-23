被斥叛徒 川粉眾議員葛林提前辭職

與美國總統川普因為公布性罪犯富豪艾普斯坦檔案問題而決裂的極右派政治人物葛林廿一日宣布，將提前在聯邦眾議員任期屆滿前一年的明年一月初辭職。圖為葛林出席川普競選造勢場合檔案照。（法新社）

美國極右派政政治人物、總統川普的「讓美國再度偉大」（MAGA）運動擁護者喬治亞州共和黨籍聯邦眾議員葛林（Marjorie Taylor Greene）廿一日宣布，將提前在任期屆滿前一年的明年一月初辭職。此舉發生在她遭川普公開斥為「叛徒」並撤回連任支持的一週後。

五十一歲的葛林在網路請辭影片中表示，自己長期在華府被邊緣化，不願讓支持者與家人因黨內初選承受來自川普陣營的攻擊，更憂心這會導致共和黨輸掉二〇二六年期中選舉。她強調，自己因挺身支持艾普斯坦性侵案受害者而與川普決裂，不該因此被稱為叛徒。

ＭＡＧＡ運動鬧內鬨

葛林請辭也是迄今最清晰的MAGA運動鬧內鬨之兆，而艾案相關檔案則是撕裂MAGA的那把刀，儘管川普否認，但據信川艾曾有交情，甚至有傳聞稱川普名列艾普斯坦的客戶名單。MAGA追隨者特別不滿川普在公布艾案檔案上立場反反覆覆，直到日前國會通過立法逼迫司法部公布檔案，川普才迫於大勢所趨簽署法案。

已與葛林翻臉的川普在接受訪問時表示，葛林請辭是「對美國而言的大好消息」，並稱葛林並未就請辭事先知會他，「但這也沒差，我覺得這（葛林請辭）很棒」。

葛林在二〇二〇年首度當選聯邦眾議員，任期兩年，她在二二年與二四年皆順利連任，本屆任期在二七年一月屆滿。葛林若想連任，得先通過共和黨黨內初選中。但對共和黨務頗具影響力的川普，日前已開表示不挺葛林連任。

