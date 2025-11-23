為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    川普缺席 G20破例首日通過領袖宣言

    2025/11/23 05:30 編譯林家宇／綜合報導
    廿國集團峰會廿二日在南非約翰尼斯堡召開，總統拉瑪佛沙（前排右）發表演說，一旁的巴西總統魯拉（前排左）專心聆聽。（路透）

    廿國集團（G20）領袖峰會廿二至廿三日在南非舉行。出於對約翰尼斯堡當局的歧見以及對G20優先推動氣候變遷相關議程的不滿，美國總統川普決定抵制本屆峰會。即便如此，G20仍在略過美國情況下，打破慣例在開會首日就一致通過涵蓋氣候議題在內的領袖宣言，被視為主辦國南非總統拉瑪佛沙的一大外交勝利。

    無視美國抵制 納入氣候變遷領域

    領袖宣言長達三十頁，當中明白強調氣候變遷問題的嚴重性，及加強應對的必要性，讚揚提升可再生能源的目標，並指出貧困國家承受著沉重的債務償還壓力。此點遭到向來質疑全球暖化真實性的川普政府反對，美國務卿魯比歐為此已缺席二月召開的G20外交部長會議。南非本屆所規劃的G20四項優先議程中，氣候變遷領域就佔三項。

    此外，宣言呼籲在烏克蘭、蘇丹、剛果民主共和國及「被佔領巴勒斯坦領土」實現「公正、全面且持久的和平」，並強調此立場是依據「聯合國憲章」原則。值得注意的是，雖然中國總理李強親自出席，但宣言呼籲保護全球關鍵礦物供應鏈不受地緣政治緊張以及片面貿易措施影響，似是暗指中國之前推動的稀土出口管制行為。

    川普曾指控南非政府實行反白人政策，並於五月在白宮「突襲」來訪的南非總統拉瑪佛沙，當場播放影像控訴南非白人面臨種族滅絕式處境，但遭拉瑪佛沙堅決否認，事後也證明川普出示的影像其實是在剛果民主共和國拍攝。

    明年換美主辦 輪值主席交接給「空位」

    由於美國是二〇二六年的G20主辦國，拉瑪佛沙表示，在美方缺席情況下，只好將輪值主席交接給「空位」。雖然白宮提議交由美國在南非的臨時代理大使，但遭南非外長譴責為「侮辱」而回絕。

    談及川普缺席，法國總統馬克宏表示遺憾。歐盟已承諾資助七十億歐元推動再生能源及提升非洲電力。

