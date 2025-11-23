趁烏克蘭內外夾擊 川普強推和平方案

美方提出的廿八點烏俄和平方案，被視為美國總統川普對烏克蘭總統澤倫斯基的極限施壓。（法新社）

美國提出的烏俄廿八點和平計畫，被認為明顯偏袒俄羅斯。「紐約時報」及「衛報」等外媒分析，美方提出最新計畫的時機，正值烏國面臨前線失利、基輔內部貪腐醜聞，以及烏國民眾支持談判解決問題的比例大幅上升等複雜因素，而這都讓烏國總統澤倫斯基的選擇空間不斷縮小。

美方的和平計畫曝光之際，基輔正面臨日益嚴峻的財政壓力，同時澤倫斯基政府面臨能源部被踢爆一起一億美元、牽涉多位部長和總統親信的回扣醜聞，已導致兩名部長遭國會罷免，但不滿聲浪仍未消退。與此同時，烏軍在戰場壓力愈來愈大，包括兵力不足，導致前線出現缺口，俄國擴大進展等。

外有戰場壓力 內有貪腐醜聞

烏國評論家認為，俄方現在急於提出和平計畫，是為了利用澤倫斯基因腐敗指控而面臨的困境，並拖延歐洲就凍結的俄國資產做出任何決定。

多年來，烏國民眾大多反對政府讓步。如今，烏國國內對和談的支持率正在上升。「基輔國際社會學研究所」民調顯示，支持透過談判解決問題的比例已從近四年前戰爭初爆發時的十％上升到如今的七十四％。雪上加霜的是，隨著冬季將至，俄國加強襲擊烏國能源基礎設施，烏國正面臨嚴重的電力短缺，民眾普遍士氣低落、疲憊不堪。

面對內外壓力，澤倫斯基依然轉向尋求歐洲盟友的幫助，協調下一步行動。澤倫斯基眼前的對美談判策略，與先前應對川普政府如出一轍，將在很大程度上取決於能爭取到多少歐洲盟友支持。

據了解，如果烏方同意遵循和平計畫，部分解凍的俄國資產將用於支付烏國重建費用。烏國還將獲得「可靠的安全保障」，承諾如果俄國再次入侵，西方將對俄採取軍事回應，但並未提供太多細節。此外，如果俄國再次入侵，對俄制裁將恢復，莫斯科也將失去各項利益，包括重返八大工業國集團（G8）、重新融入全球經濟，以及與美國進行聯合投資等。

儘管烏國公開表現得十分強硬，但部分烏國菁英階層私下承認，莫斯科雖是缺乏誠意的談判夥伴，但達成協議或許迫在眉睫。部分歐洲情報機構也得出相同結論，稱軍事、社會和經濟狀況可能迫使基輔在不久的將來簽署協議，「烏國可能必須做出一些非常不愉快的妥協，包括放棄部分領土，這種情況可能在未來六個月內發生」。

華府智庫「戰爭研究所」（ISW）數據顯示，美方提案可能讓俄國淨增約二千三百平方公里領土，幾乎與盧森堡面積相當。目前來看，美國顯然會為向烏國提供安全保障而收費，恐難被烏國民眾接受。

