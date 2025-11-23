為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    遭制裁俄特使 上月在美密會官員

    2025/11/23 05:30 編譯林家宇／綜合報導
    遭美國制裁的俄國特使德米崔耶夫（左）被爆十月底赴邁阿密與美方人員會面。右為美國特使魏科夫，兩人四月在俄國聖彼得堡會面。（路透檔案照）

    遭美國制裁的俄國特使德米崔耶夫（左）被爆十月底赴邁阿密與美方人員會面。右為美國特使魏科夫，兩人四月在俄國聖彼得堡會面。（路透檔案照）

    遭美國制裁的俄羅斯總統特使德米崔耶夫，十月底赴邁阿密與美方人員會面，當時便盛傳美俄可能私下磋商擬定終戰計畫。「路透」廿二日報導揭露，正是該系列會議催生川普政府提出震驚國際的烏俄和平廿八點計畫。

    美俄被爆私下磋商擬定終戰計畫

    德米崔耶夫深獲普廷信任，今年已數度與川普特使魏科夫討論終戰計畫。由他負責的「俄羅斯直接投資基金」（RDIF）在二〇二二年對烏發動全面入侵後遭華府列入黑名單，獲得川普政府的特殊豁免才得以入境美國談判。除了魏科夫，川普女婿庫希納也參與討論。

    報導提到，會議的隱密程度使得廿八點計畫公布後，不僅在華盛頓和歐洲各首都使館引發困惑，也令美政府官員感到驚訝。許多國務院和國家安全會議的高階官員並未獲得計畫的相關彙報，就連川普的烏俄特使凱洛格也被排除在外。甚至有官員指出，終戰計畫包含了國務卿魯比歐過往反對的內容，「沒有協調，國務院沒有人看過這項計畫，魯比歐也沒有」。

    傳排除烏俄特使 魯比歐也不知情

    一名高階官員指魯比歐知曉計畫內容，但未說明時間點。國務院副發言人皮戈特聲明表示，魯比歐始終密切參與整個制定終結烏俄戰爭計畫的過程與溝通。

    當前的情勢在美政府內部和國會山莊引起議論，憂心魏科夫和庫希納在迴避跨部門程序的情況下，與德米崔耶夫達成偏重莫斯科利益的計畫。

    知情人士指出，魏科夫向日前赴邁阿密的烏克蘭總統國安顧問烏梅洛夫說明計畫。烏梅洛夫稱自己是扮演技術層面角色，否認與美方討論實質內容。華府則在十九日透過土耳其向基輔當局轉交計畫。

    川普政府與德米崔耶夫協商也在美情報社群掀起擔憂。即便受美制裁，德米崔耶夫仍利用自身RDIF身分與西方政府和商業界往來。川普第一任期間，也是德米崔耶夫與川普團隊接洽重塑兩國政府關係，近年則頻頻現身美國電視台或世界經濟論壇等活動，推展強化美俄之間的貿易關係。

    美國參議院軍事委員會共和黨主席威克不諱言對該計畫的和平效果抱持高度懷疑，強調烏克蘭不應被迫放棄領土。白宮新聞秘書李威特聲明表示，美方的和平計畫反映現實局勢並找出最佳雙贏局面，「烏俄雙方所獲得的條件皆大於必須付出的程度」。

