和平三條件 范斯駁斥增援就能戰勝

今年二月底烏克蘭總統澤倫斯基（左）訪問白宮，當著川普總統面前與副總統范斯（右）發生爭執。（歐新社檔案照）

力挺川普28點和平計畫

美國副總統范斯廿一日透過社群平台Ｘ公開為川普政府近期浮出水面的廿八點和平方案架構辯護，除提出結束烏俄戰爭的三大條件，更痛斥所謂加碼軍援烏克蘭就能取得勝利的說法是「幻想」。

任何終戰方案都須滿足3大條件

據范斯所述，任何結束烏俄戰爭的和平方案都必須滿足三大條件，分別是在停止殺戮的同時維護烏克蘭主權、獲得俄烏雙方接受，以及最大化防止戰爭再度爆發的可能性。

批質疑者扭曲戰場現實

目前多家媒體曝光的該方案要求基輔放棄對克里米亞及東部頓巴斯地區的控制權，並永久放棄加入北大西洋公約組織，這兩項條件正是莫斯科長期以來的核心訴求。

范斯批評外界對該計畫的質疑「要麼誤解內容，要麼扭曲戰場現實」，並直言：「有一種幻想認為，只要提供更多資金、武器或制裁，勝利就近在眼前。但和平不會由活在幻想中的失敗外交官或政客達成，而是由立足現實的聰明人促成。」

范斯強調，川普政府的政策是植根於務實外交，而非強硬派批評者的不切實際的期待。

赴烏陸軍部長 范斯密友

與此同時，美國「政客」新聞網報導，高調前往基輔會見烏國總統澤倫斯基並遞交川普和平方案的美國陸軍部長德里斯科（Dan Driscoll），其實是范斯的密友，兩人自就讀耶魯法學院時期便建立深厚交情，並一起在陸軍服役三年半，當中包括隨同第十山地師部署在伊拉克。

德里斯科之後在北卡羅來納州的一家投資銀行工作，川普二度當選總統後，范斯開始引介德里斯科進入白宮，被川普戲稱為「無人機小子」的他，顯然獲得重用，迅速在政府內崛起。儘管名義上僅負責陸軍預算與百萬兵力管理，他還身兼多職，除掌管菸酒槍炮爆炸物管理局（ATF），還主導國民兵邊境部署。

德里斯科原訂訪烏是為推動美烏先進無人機技術合作，這一直是川普高度關注的領域。但據一名國防官員透露，在上週一次白宮會議中，川普親自授意德里斯科承擔「重大新外交職責」，使其任務迅速升級為和平談判的前哨。

知情官員指出，德里斯科此行目標並非立即敲定協議，而是「逐步敲定條款，把球往前推」。他接下來將轉往歐洲，與北約盟國協調立場，並尋求與俄國國防部長直接對話。

