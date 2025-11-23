川普施壓烏克蘭 27日前簽和平方案 不會背叛烏國 澤倫斯基將提替代方案

烏克蘭總統澤倫斯基22日與妻子在基輔烏克蘭國家博物館內的「烏克蘭大饑荒種族滅絕紀念館」園區，向一座名為「童年苦澀記憶」的兒童雕像敬獻麥束。該活動是追悼發生在1932至1933年間蘇聯時期大饑荒的數百萬烏克蘭受難者。（歐新社）

美國向烏克蘭提交立場傾向俄羅斯的廿八點和平計畫，引發基輔政壇與國際社會強烈震盪。川普已要求烏方在廿七日感恩節前明確表態是否接受，否則將大幅削減對烏情報共享與武器供應，被視為對烏國總統澤倫斯基的極限施壓。川普直言：「他如果不喜歡提案，烏國就只能繼續打仗。」

川普：不要就打仗 普廷嗆擴大攻勢

俄羅斯總統普廷已表示收到該方案，稱其「可為最終和平協議奠定基礎」，但同時威脅若烏克蘭拒絕談判，俄軍將擴大攻勢，奪取更多領土。他特別點名烏東戰略要地庫皮揚斯克，暗示類似失守事件將「不可避免地重演」。

白宮提出的最新和平計畫包含要求烏方割讓東部頓巴斯地區、限制烏軍規模在六十萬人、禁止加入北約組織（NATO）等。面對空前壓力，澤倫斯基廿一日向全國發表演說，坦言國家正處於「史上最艱難時刻」，必須在「失去尊嚴」與「失去關鍵夥伴美國」之間做出選擇。他強調絕不背叛國家，將提出替代方案，並呼籲全民團結、停止內耗，特別是在能源貪腐醜聞爆發之際維持政治穩定。

失去尊嚴或失去美國 烏國最難時刻

針對方案要求烏方割讓仍受其控制的十二％頓巴斯領土，川普稱烏國最終會失去那些土地，「短時間內就會」。川普讚揚烏軍很勇敢，但冬季即將到來，烏國能源設施屢遭襲擊，全都反映結束戰爭的緊迫性。

烏國廿二日宣布，近日將在瑞士與美國展開高層官員磋商，討論未來和平協議的可能架構。歐盟、加拿大和日本廿二日發表聯合聲明支持烏克蘭，堅持「不得以武力改變邊界」原則，強調任何有關北約與歐盟的決定都必須獲得成員國同意。

