美政府調整人權報告指標

美國密西根大學校園出現的學生抗議總統川普與該校校長不重視多元、公平、共融（DEI）政策的海報。（法新社檔案照）

美國國務院針對全球各國人權概況發布的年度報告，隨著總統川普上任後奉行的「讓美國再次偉大」（MAGA）和「美國優先」原則，第二任期首份納入川普政府要求的報告將出現顯著轉變。據「華盛頓郵報」報導，新報告將強調「造物主上帝賦予」的權利，並發布新指南，要求美國外交官審查各國墮胎、兒童性別重置手術與「平權行動」（affirmative action）的情況。

性別變更、平權行動納入

國務卿魯比歐向美駐全球機構發送的公告，要求彙報「允許透過化學、外科殘割兒童，試圖以手術變更其性別」的國家，以及追蹤平權行動和其它基於種族、性別和種性提供的「優惠待遇」情形。

國務院官員向「法新社」說明，魯比歐意在重新聚焦受保守派人士推崇的「自然權利」哲學概念，強調「美國仍致力維護獨立宣言認可的信條，即人人生而平等，造物者賦予若干不可剝奪的權利」。

另據「路透」引述國務院官員說法，新發布的指示要求官員在報告中列入「針對言論發動的逮捕或官方調查」、「國家補貼墮胎或墮胎藥物」以及「年度墮胎總數估算」等，以及標示出強制施行基於種族、性別而給予勞工優惠待遇的多元、公平、共融（DEI）政策。

國務院副發言人皮戈特表示，「新的破壞性意識形態在近年替違反人權的行徑提供避風港。川普政府不會再放任這類摧殘兒童、損害言論自由法律和種族性差異化雇傭等違背人權的做法」。

國務院人權報告已編撰近五十年，涵蓋一九八個國家和地區，長期受到全球人權倡議者重視。川普政府八月發布的報告修正了前總統拜登任內彙整資料，幾乎排除了LGBTQ+群體遭受歧視相關內容，淡化薩爾瓦多和以色列等和睦國家的人權問題，並點名批評批評英、法、德等西歐多國以管制網路仇恨言論之名限縮言論自由。

