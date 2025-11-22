為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    311後停機 新潟將重啟世界最大核電廠

    2025/11/22 05:30 編譯孫宇青／綜合報導
    日本新潟縣的世界最大核電廠「柏崎刈羽核電廠」自2011年福島核災後停機迄今，21日終於獲准部分重啟。（路透）

    日本新潟縣的世界最大核電廠「柏崎刈羽核電廠」自2011年福島核災後停機迄今，21日終於獲准部分重啟。（路透）

    日本新潟縣知事花角英世廿一日宣布，將批准部分重啟位於當地的世界最大核電廠「柏崎刈羽核電廠」，此為該廠自二〇一一年福島核災停機以來，首度邁向恢復運轉的重要一步，對日本能源產業具有里程碑意義。

    評估七年 部分重啟

    在福島核災後，日本全面停用核能，但因能源資源匱乏，且希望降低對進口化石燃料的依賴，近年逐步推動核能復甦。福島核災前運轉的五十四座反應爐中，日本已在實施嚴格安全標準後，重啟剩餘卅三座中的十四座，主要位於西部與南部。

    花角英世此次批准重啟柏崎刈羽核電廠兩座反應爐，並將請求當地議會於十二月二日例會中決定是否認可其決策。

    花角英世強調，核電廠對地方社區是嚴肅且沉重的問題，歷經七年評估，盼議會審慎考量其決定與處理方式，並指出居民擔憂、安全措施與緊急應變仍是關鍵課題。

    日本經濟產業大臣赤澤亮正表示，一旦獲新潟縣議會批准，將重啟該廠最大的六號與七號反應爐，兩機組總發電量為二七一〇兆瓦，約佔該廠總裝置容量八二一二兆瓦的三分之一。僅六號機組即可改善東京地區能源供需約二％。

    柏崎刈羽核電廠正式恢復運轉前，尚須經日本原子能管制委員會最終批准。若通過，將是福島核電廠營運商「東京電力公司」首座重啟的核電廠，並反映全球對核能日益增長的興趣，尤其人工智慧與資料中心發展推升電力需求，許多科技公司轉向核能供電。

    日本首相高市早苗支持重啟更多核電廠，以強化能源安全並降低進口能源成本。日本六成至七成電力依賴進口，去年進口液化天然氣與煤炭支出達十．七兆日圓，佔進口總支出的十分之一。內閣官房長官木原稔也指出，重啟核電對降低電價與確保低碳能源供應至關重要。

    日本反核團體在新潟縣首府新潟市發起示威，抗議柏崎刈羽核電廠重啟。（路透）

    日本反核團體在新潟縣首府新潟市發起示威，抗議柏崎刈羽核電廠重啟。（路透）

