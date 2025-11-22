傳下月批准中國建超大使館 英相明年初訪中

英國首相施凱爾據傳可能在明年1或2月訪問中國，將成為暌違近8年後，首度訪中的英國首相。圖為施凱爾21日抵達南非約翰尼斯堡參加G20峰會。（路透）

值此英國政府必須就是否批准中國在倫敦市中心興建有從事間諜活動疑慮的超級大使館做出定奪的最後期限前夕，英國媒體引述消息人士的話說，英國情治單位已向英相施凱爾表示同意中國大使館計畫，以及英相施凱爾將於明年一或二月訪中，意味施凱爾將會批准中國大使館計畫。

英情治單位已向施凱爾表示同意計畫

中國在二〇一八年購入鄰近倫敦塔的英國皇家鑄幣廠舊址所在街區，打算在此興建一座佔地兩萬平方公尺的全新的中國大使館；一旦落成，該大使館將是中國在歐洲最大的大使館，甚至比中國駐美國華府的大使館還要大。儘管遭質疑有安全、監聽與隱私等疑慮，再加上當時執政的英國保守黨政府與中國關係不睦，中國的超級大使館計畫一度胎死腹中，但隨著工黨的施凱爾上台，該計畫又死灰復燃。

請繼續往下閱讀...

據悉英國軍情五處（英國安全局）與軍情六處（秘密情報局）已向施凱爾表示，同意中國在倫敦蓋超大大使館；「泰晤士報」引述消息人士的訊息指出，英國內政部與外交部也不會正式反對中國蓋新大使館的計畫。安全疑慮讓英國政府一再拖延是否批准中國蓋大使館，目前的最後期限已延至十二月十日，意味軍情五處與軍情六處將將在未來數日內就是否對中國大使館興建計畫放行，對政府做出答覆。

施凱爾本就計畫明年一或二月出訪中國，消息人士告訴「衛報」，施凱爾能否成行，端視英國政府下月是否批准中國大使館計畫。在此同時，英國「天空新聞」廿日報導，施凱爾將在明年一月底首度以英相身分造訪中國，形同意味施凱爾將同意中國大使館計畫。英國政府消息人士說，批准中國在倫敦蓋超級大使館可能「走個形式」。

相較於的前保守黨政府，施凱爾上台後力圖改善與北京的關係，以爭取外商投資落實包括更新基礎建設與振興經濟等競選承諾，但英中關係仍因互控從事間諜活動而起伏；至於北京當局也趁施凱爾上台重推大使館計畫，被視為藉此測試工黨政府的反應。美國總統川普今年二月在白宮會晤施凱爾時，據稱曾敦促施凱爾拒絕中國興建超級大使館。

