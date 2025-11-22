為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    川普28點和平方案重點整理

    2025/11/22 05:30
    一、主權與安全架構

    承認烏克蘭主權。

    俄、烏、歐簽署互不侵犯協議。

    俄承諾不侵鄰國；北約停止東擴。

    美促成俄與北約安全對話。

    烏獲可靠安全保證。

    二、烏克蘭軍事限制

    烏軍上限60萬人。

    烏憲法放棄加入北約；北約章程永不接納烏。

    北約不在烏駐軍。

    歐洲戰機部署波蘭替代防禦。

    三、美國安全保證條件

    若烏入侵俄或無故攻擊莫斯科／聖彼得堡則失效；若俄再侵烏，觸發共同軍事反應、恢復制裁、取消俄方所有利益。

    四、烏經濟重建與俄重返G8

    烏可申請入歐盟，享市場優惠准入。

    啟動世銀融資重建烏國計畫（基建、能源等）。

    俄回歸全球經濟：研議解禁、重返G8、與美經貿合作。

    五、凍結資產運用

    凍結俄資產1000億美元用於烏重建：美得50%利潤；歐另出1000億美元並解凍俄資；餘額投入美俄聯合投資工具。

    成立美俄聯合安全工作組監督執行。

    六、戰略與人道措施

    俄立法確立對歐烏非侵略政策。

    延續美俄核武管制條約。

    烏確認為無核國家。

    札波羅熱核電廠由IAEA監督重啟，電力俄烏平分。

    推動雙邊教育計畫促進和解。

    七、領土安排（實質承認現狀）

    克里米亞、盧甘斯克、頓內茨克被承認為俄事實領土；赫爾松、札波羅熱沿接觸線凍結現狀；俄放棄五州外其他佔領區；烏撤出頓內茨克部分區域設緩衝區。

    雙方承諾不以武力改變領土安排。

    八、其他關鍵條款

    保障第聶伯河商用與黑海糧運自由。

    成立人道委員會處理戰俘、遺體、平民與兒童遣返及家庭團聚。

    烏100天內舉行選舉。

    全面特赦所有參與方，未來不得索賠。

    協議具法律效力，由川普領銜「和平委員會」監督，違者制裁。

    各方同意後立即停火，撤軍至商定位置。

    資料來源：法新社製表：國際新聞中心

