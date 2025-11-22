川普烏俄和平方案 提供北約式安保

美國陸軍部長德里斯科（右）20日在基輔向烏克蘭總統澤倫斯基提交和平方案。（美聯社）

傳烏克蘭被要求27日前簽署初步架構

美國向烏克蘭提出的廿八點和平方案，被認為要求烏方做出「痛苦」的讓步。不過，美媒「Axios」獲得的草案顯示，美方的和平方案包含一項以北約組織（NATO）第五條款為藍本的安全保障，將使美國及其歐洲盟友承諾把對烏克蘭的攻擊視為對整個「跨大西洋共同體」的攻擊。烏國總統澤倫斯基已準備好與美交涉，將在未來幾天與川普通話。

澤倫斯基：接受有尊嚴的和平

根據兩名熟悉內情的消息人士向「路透」透露，烏克蘭目前正面臨來自華府前所未有的壓力，要求其接受由美國主導的對俄和平協議架構。消息指出，美方甚至以停止提供情報支援與武器援助作為施壓手段。其中一名匿名消息人士表示，美國希望烏克蘭能在下週四（廿七日）前簽署該和平協議的初步架構。

請繼續往下閱讀...

德法英三國領袖與烏克蘭總統澤倫斯基廿一日舉行電話會談，一致強調烏克蘭軍隊必須維持足夠防禦能力，以捍衛國家主權。德國政府發言人表示，四國領袖亦對美國致力終結烏克蘭戰爭的努力表示歡迎，特別肯定華府對烏克蘭主權的堅定承諾，以及願意提供具體安全保證的意願。

烏國總統總統辦公室證實，澤倫斯基已收到美方和平方案，並將在未來幾天與川普討論「現有的外交機遇及實現和平所需的要點」。儘管部分烏國官員譴責該方案荒謬、不可接受，但澤倫斯基表示，烏方不會採取任何行動干擾外交努力，「烏國需要和平，烏國將竭盡全力，確保世界上沒有人會說我們破壞外交，這一點至關重要」。

澤倫斯基廿一日表示，基輔正著手研議美方起草的和平提案，但強調此提案必須為烏克蘭帶來「有尊嚴」的和平。

若烏遭襲 美及盟友將採相應措施

美國陸軍部長德里斯科廿日向澤倫斯基提交的和平方案，僅表示「烏國將獲得可靠的安全保障」，但美方實際上也向烏方提交另一份方案，內容提到俄國未來對烏國發動的任何「重大、蓄意且持續的武裝攻擊，都將被視為威脅跨大西洋共同體和平與安全的攻擊」，美國及其盟友將採取相應措施，包括動用武力。澤倫斯基在和平談判中的首要目標是，獲得美國和歐洲強有力的安全保障，而這是川普首次願意提出類似保障。

初定期限十年 經雙方同意可續約

這項安全保障的初步期限訂為十年，經雙方同意可以續約，文件列出烏、美、歐盟、北約和俄國的簽署攔。一位白宮高層官員和一位知情人士證實該方案的真實性，但還需要與歐洲夥伴討論，仍可能修改。川普政府認為，這項擬議的安全保障對澤倫斯基和烏國的長期安全而言都是「重大勝利」。然而，「美國優先」支持者可能會強烈反對，因為這等同美軍將承擔保衛烏國的義務。

白宮新聞秘書李威特表示，川普特使魏科夫、國務卿魯比歐已就該終戰方案秘密磋商一個月，目前仍在擬定中，也在不斷調整，但川普總統支持這項方案，相信烏俄雙方都能接受，而她也駁斥外界對該方案與俄方諸多要求相呼應的擔憂。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法