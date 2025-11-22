無懼中國 高市：台灣有事 立場未變

「台灣有事可能構成存亡危機事態」，日本首相高市早苗啟程G20峰會前，在官邸接受採訪強調，政府立場並未改變。﹛法新社）

日本首相高市早苗廿一日啟程赴南非出席廿國集團（G20）峰會前，在官邸接受採訪，就日前在國會稱「台灣有事可能構成存亡危機事態」引發中方強烈反彈一事作出回應。她強調，相關發言是沿用自二〇一五年安倍晉三政府以來對安保法制的一貫解釋，政府立場並未改變。

續推日中戰略互惠關係

高市表示，對於何種情況構成「存亡危機事態」，政府將依據實際發生的事態及個別具體情況，綜合所有資訊進行判斷。當被問及是否撤回相關言論時，她未予正面回應。同時，她重申上月底與中國國家主席習近平會晤時，雙方確認將繼續推動「戰略互惠關係」、構建「建設性且穩定的雙邊關係」，此一大方向不變。

關於峰會期間是否與中國總理李強舉行會談，高市僅表示將依各國需求調整，未透露細節。

中國外交部發言人毛寧表示，高市言論公然暗示武力介入台海，嚴重違反一中原則及中日四個政治文件精神，應立即收回。

