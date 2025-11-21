菲「共諜」市長 人口販運判無期徒刑

菲律賓巴石市地方法院20日裁定，北部丹轆省班班市前華裔市長郭華萍協助建立非法博弈事業體，觸犯人口販運罪，與另外7名菲律賓和中國籍被告一起判處無期徒刑。（美聯社檔案照）

菲律賓巴石市地方法院廿日裁定，北部丹轆省班班市（Bamban）前華裔市長郭華萍（Alice Guo）協助建立非法博弈事業體，觸犯人口販運罪，與另外七名菲律賓和中國籍被告一起判處無期徒刑，還必須向每名受害人賠償兩百萬披索（約一〇六萬台幣）。

假身分選上市長 經營詐騙園區

菲律賓當局指控郭華萍假冒菲國公民身分競選市長，並經營詐騙園區。判決書寫道，「他們（被告）利用土地和建物做為遭拐騙工作者的居所，強迫其成為詐欺犯」。菲律賓總統府反組織犯罪委員會（PAOCC）表示，郭華萍與另外三人被認定在園區內從事「組織販運」罪行，其他人則從事販運行為。

郭華萍去年被控洗錢、人口販運以及與中國犯罪集團勾結等罪行，拒絕出席聽證會並遭參議院通緝，逃往印尼，在雅加達被捕並遣返菲國。郭華萍此前否認所有犯罪指控，堅稱自己為純正菲律賓公民。

去年主導參議院針對網路詐騙活動展開調查的參議員洪迪薇表示，「郭華萍的判決是一次對抗貪腐、人口販運、網路犯罪和其他許多跨境犯罪的勝利，但要說告一段落還言之過早」。

班班市距離一座菲律賓空軍基地僅數公里，該基地依二〇一四年的國防合作協議，授權美軍部隊維持包括軍機和武器在內的例行部署。洪迪薇與菲律賓安全官員認為，由郭華萍和其他中國籍罪犯所經營的詐欺中心，可能為中國從事間諜活動，強調「我們會持續追究每個失職政府機構的責任，也會持續調查中國情報機構在菲國行動的全面程度」。洪迪薇去年便質疑郭華萍為中國間諜。

大規模網路詐騙近年在以柬埔寨、寮國和緬甸邊境地區為主要地點的東南亞蓬勃發展。郭華萍及其集團經營的詐騙園區設有辦公大樓、豪華別墅和大型游泳池等設施。去年一名越南籍受害人逃離並報警後，警方突襲園區，發現內有超過七百名菲律賓、中國、越南、馬來西亞和台灣等國籍員工，並從文件得知郭華萍是該園區公司的負責人。

在菲國前總統杜特蒂任內發展興盛的「離岸博弈」（POGO）產業，被現任總統小馬可仕指為金融詐欺、洗錢、人口販運、綁架甚至謀殺等不法行為的犯罪溫床，去年已宣布全面封殺。

