疫情官司勝訴 美密州追中國在美資產

曾率先就武漢肺炎（COVID-19）疫情大流行對中國採取法律行動的密蘇里州十九日表示，為查扣中國政府在全美各地所擁有的資產，正請求透過聯邦政府協助取得法院判決北京當局應支付給該州約二五〇億美元（約七八〇五億台幣）。

追討七八〇五億賠償

密州檢察長哈納威（Catherine Hanaway）表示，已請求國務院正式通知中國，該州為履行判決打算追討中國政府全部或部分擁有的在美資產。哈納威坦言向中國索賠將是漫長過程，「我們認為本州受到損害，我們要復原…州政府因為疫情必須提供人民醫療保健與其他福利，這都需要錢。」

哈納威辦公室十九日致函聯邦法院，要求法院將今年稍早密州勝訴的判決副本，轉給國務卿辦公室，以便交給中國。此外，哈納威辦公室還在整理一份可能做為追討賠償目標的中國資產清單，將著重於中國政府完全持有的資產，以及中國政府持股的企業所擁有的資產。

共和黨主政的密州在二〇二〇年武肺疫情大流行之際控告中國政府並求償，理由是北京當局在疫情初期囤積個人防護裝備，有損密州及其居民的利益。今年稍早，一名聯邦法官裁定密州勝訴。中國否認密州指控，聲稱這起訴訟「非常荒謬」。

美國國務院未回應置評要求，中國外交部亦未對密州的最新行動表態，但曾在今年稍早表示，北京在疫情期間的行動不受美國管轄，因此不承認該判決。中國駐華府大使館發言人劉鵬宇十九日的聲明，大致上與中國外交部今年初的說法類似，並反控該訴訟是惡意與政治操縱。

