為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    川普提新和平計畫 烏克蘭得割地

    2025/11/21 05:30 編譯張沛元／綜合報導
    烏克蘭總統澤倫斯基19日訪問土耳其，與總統艾多根會晤，會後表示將借重土耳其與俄羅斯的外交管道，尋求和平方案，並爭取在今年底前重啟與俄羅斯的戰俘交換程序。（法新社）

    烏克蘭總統澤倫斯基19日訪問土耳其，與總統艾多根會晤，會後表示將借重土耳其與俄羅斯的外交管道，尋求和平方案，並爭取在今年底前重啟與俄羅斯的戰俘交換程序。（法新社）

    在美國陸軍部長德里斯科（Dan Driscoll）率領的代表團抵達基輔之際，美國官員透露，為結束鏖戰近四年的俄烏戰爭，包括美國國務卿魯比歐、中東特使魏科夫、美國總統川普女婿庫希納等人，已起草並推動一份有廿八項要點、內容包括烏克蘭在領土上做出重大讓步、不派遣安全保障部隊以嚇阻俄羅斯再犯等的新和平計畫。歐洲盟國對這份美俄方案措手不及，基輔則尋求歐洲支持試圖轉圜。

    知情官員指出，這份由魯比歐、魏科夫及庫希納等人在與俄國特使德米崔耶夫協商後草擬的新和平計畫，包括要求烏克蘭將烏東頓巴斯地區全部交給俄國，包括該區內現由基輔控制的土地；烏克蘭必須同意至少在未來幾年內放棄爭取加入北大西洋公約組織（NATO）；禁止在烏克蘭境內部署國際維和部隊。做為交換，俄國將承諾不再進一步攻打烏克蘭或其他歐洲國家，並會將此承諾立法。

    美國與其他國家將承認克里米亞與頓巴斯為俄國合法領土，但不要求烏克蘭承認。此外，也限制烏克蘭軍隊規模與長程武器能力，以換取美國提供安全保障。

    華爾街日報指出，新版和平方案依循今年八月俄羅斯總統普廷與魏科夫的會面，以及稍後的「雙普會」所提的條件。美國官員指出，這是套用上月促成加薩走廊停火的模式，即先起草一份有多項要點的綱要，然後施壓交戰各方接受。由於烏克蘭早已表明寸土不讓，新和平計畫恐在基輔與歐洲各國遭遇強烈反對，歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯廿日便強調，任何結束烏克蘭戰爭的計畫，都需要獲得烏克蘭人與歐洲人支持，才會成功。

    美國政府高層官員表示，川普認為他沒有責任協助烏克蘭收復失土，而是以讓俄烏達成停火協議為目標。由於俄國希望重拾與西方國家的經濟關係，烏克蘭則需要重建經費，華府顯然指望能藉由俄烏皆有所求，來促成雙方達成協議。

    這項新和平計畫除了烏歐難以接受，疑似也逼退川普的首席烏克蘭特使凱洛格。華日引述政府官員的話說，凱洛格已告知同僚，計畫明年一月離職。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播