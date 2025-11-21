日安保三文件修訂 防衛費將再增

日本政府已向美國出口航空自衛隊的「愛國者」地對空攔截飛彈。這是自2023年放寬規定以來，日本首度向授權國出口具有殺傷力的「授權生產品」成品。（路透檔案照）

日本自民黨安保調查會廿日啟動攸關國安戰略的「安全保障三文件」修訂作業，焦點是防衛費總額是否增額超過佔國內生產毛額（GDP）二％的目標，以及「非核三原則」的修正。自民黨預計明年四月前彙整並向政府提出三文件修訂建議，二〇二七年度開始適用。

安保三文件包括「國家安全保障戰略」、「國家防衛戰略」和「防衛力整備計畫」，為前首相岸田文雄在二〇二二年底制定，由於當時受到執政聯盟公明黨牽制，該份國安戰略被認為不夠充分，再加上安全環境的變化，高市早苗擔任首相後即指示要提前修訂，並加入新執政盟友日本維新會的主張。

其中最受矚目的就是防衛費總額是否加碼增額。依現行計畫規定，自二〇二三年度起的五年內，將逐步提高到GDP的二％。但高市要求提前在二〇二五年度，以補充預算方式提前達標。

日本經濟新聞報導，隨著三文件的修訂，防衛費可能在二〇二七年度起進一步增額。目前南韓已提出要儘快將國防預算提高到GDP的三．五％，倘若日本也設定為三．五％，防衛費將達約二十兆日圓（近四兆台幣），佔國家總預算近兩成。

對核武「不持有、不製造及不攜入」的「非核三原則」，也是這次修訂的焦點之一。事實上，民主黨執政時期，時任外務大臣的岡田克也曾在國會答詢時，就「不攜入」原則提出新的政府立場，即「若在緊急情況下有其必要，內閣將做出決定，並向人民說明」，承認在特殊緊急狀況下，美國可能攜入核武。後來的自民黨政府也延用岡田的見解，「非核三原則」實質上已變成「非核二．五原則」，高市政府則有意進一步刪除「不攜入」的限制。

此外，針對日本現行「防衛裝備移轉三原則」中，對於完成品（武器）輸出限制的「五類型」，自民黨與日本維新會已達成共識，將在明年一般國會中全面廢除。

另一方面，日本日前已將美國授權生產的一批地對空「愛國者」攔截飛彈出口美國。這是日本在二〇二三年全面放寬規定後，首次出口完成品的殺傷性武器。去年七月，日本宣布將出售飛彈，以補充美軍因軍援烏克蘭出現的庫存短缺。

