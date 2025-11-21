為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    中國雙「桿」齊下 恫嚇日本孤立台灣

    2025/11/21 05:30 編譯林家宇／綜合報導
    中國官方抵制赴日旅遊，據稱機票訂單總量至18日已減少54.3萬張，航班載客率也比上週下滑12.3個百分點。（路透）

    利用「筆桿子與槍桿子」戰略

    日本首相高市早苗在國會針對「台灣有事」的答詢內容，導致日中關係降至新低點。「華爾街日報」十九日指出，日中外交危機反映出北京當局利用所謂的「筆桿子與槍桿子」戰略，對內加強兩岸統一論述和氛圍，對外打擊東京等表態支持台灣的盟友，優先目標是在經濟和外交等層面全面孤立台灣，「不發一槍」便迫使台灣屈服。

    對內塑造輿論 對外限縮台灣空間

    報導指出，毛澤東的「筆桿子與槍桿子」戰略，在當前中國國家主席習近平領導下被擴大與強化。所謂的「筆」，是指中國透過官方媒體，向國內民眾灌輸對台施壓的新階段，顯著例子包括九月至十月在黃金時段播映的歷史電視劇「沉默的榮耀」，講述曾任中華民國陸軍中將的中共地下黨成員吳石，隨國民政府遷台期間進行諜報活動，向中共傳遞大量情報，最終遭逮捕處死，塑造「統一烈士」形象。

    不僅如此，北京當局由上而下調整文化輸出路線，重心轉向國家苦難和奮鬥，國有戲劇團提出的表演申請僅有戰爭題材獲得核准，其他類型遭拒。這種國內宣傳，是中國已逐漸升級的對台「祖國統一」論述的進一步強化，而這些行動正與「槍」同步出現。

    針對高市在國會答詢時提出「台灣有事」可能構成日本行使集體自衛權條件的論述，中國駐大阪總領事薛劍在社群媒體發文恐嚇「斬首」，即使事後刪除貼文，知情人士指此乃獲得官方認可的蓄意之舉，用意是要測試日方決心。

    企圖不發一槍迫使台灣屈服

    此外，中方也派遣海警船到釣魚台列嶼爭議海域巡航，在黃海進行兩輪實彈演習，出動無人機在最接近台灣的日本領土與那國島上空盤旋，促使日本自衛隊出動戰鬥機因應。接近中國決策圈人士指出，這些事件正是典型的「槍桿子與筆桿子」戰略：利用對媒體、文化的鐵腕掌控，塑造國內輿論，對外則打擊台灣支持者，孤立台灣。

    儘管尚無明確跡象顯示中國會在短期內對台動武，但北京持續升高在台灣海峽的軍事侵擾，意圖在於待中方認定美國總統川普對台承諾動搖之際，限縮台灣的空間。報導引述現為華府智庫「哈德遜研究所」研究員的前立委許毓仁說法，北京當前的戰略是台海的「新常態」，在展開任何軍事行動前為人民做好心理建設、對外表明決心並塑造精神戰場。

    知情人士透露，北京決策圈的「Ａ計畫」是要讓台灣的經濟、外交和精神狀態不堪負荷，與中國領導層的協商成為唯一可行選項，不發一槍迫使台灣屈服。「Ｂ計畫」則是軍事奪取，系統性助長實施「灰色地帶」活動的環境條件，使得諸如經濟脅迫或政治干預成為常態，降低在必要時爆發直接衝突的門檻。

    圖
    圖
