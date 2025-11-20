川普改口支持 美國會通過強制公開艾普斯坦檔案

美國聯邦眾議院18日以壓倒性票數通過法案，要求司法部公開已故性犯罪富豪艾普斯坦的調查檔案，參議院隨後也無異議通過，將送交總統川普簽署。圖為一名民眾在國會山莊前舉牌要求公開艾普斯坦檔案。（美聯社）

美國國會參、眾兩院十八日先後通過法案，要求司法部長邦迪公布與已故富豪淫魔艾普斯坦涉及大規模性販運有關的所有非機密訊息與調查檔案，一度不願公布檔案的總統川普也迫於政治現實，表示將簽署立法。但華盛頓報指出，做為此事關鍵方之一的司法部迄今三緘其口，令人懷疑艾案檔案能否如國會所願迅速公開。

在艾普斯坦受害者過去數月在國會山莊呼籲通過公布艾案檔案後，眾院先以壓倒性的四二七票對一票，通過「艾普斯坦透明法」（The Epstein Transparency Act）。參院則是在正式收到眾院遞交的立法前，便已無異議通過法案並休會。因此，握有艾案檔案的司法部必須在卅天內，公布與艾普斯坦及其前女友兼共犯麥克斯威爾有關的所有檔案與通訊，以及有關艾普斯坦在獄中死亡的調查。

艾普斯坦二〇一九年候審期在獄中自殺身亡，陰謀論認為是遭滅口。但國會通過的立法也有但書，允許司法部刪除有關艾普斯坦受害者，或在進行中的聯邦調查資訊，但出於「尷尬、名譽受損或政治敏感」的資訊，不在此限。

華郵說，司法部至今仍未就將如何回應國會的要求表態，合理懷疑司法部不會立即公布有關艾案的大量資訊，畢竟川普若有意公布艾案檔案，大可在過去六個月來的任何時間點下達此令，但川普日前甚至命令邦迪另案調查艾普斯坦與數名民主黨要人，包括與前總統柯林頓及前財政部長薩默斯的關係，被質疑是在轉移焦點。

華郵認為，這些針對艾普斯坦與民主黨要人關係的調查，恐成為司法部據此不公布許多艾案檔案的藉口。此外，由於這項立法缺乏執行權限，司法部若拒絕照辦，國會恐怕也無能為力。

在此同時，艾案看似已對川普聲望造成影響。根據路透／益普索十四日到十七日所做的民調，川普的支持率降至卅八％，是他重返白宮以來最低。

