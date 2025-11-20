烏俄新停火協議？ 美陸軍部長突訪基輔

俄羅斯19日對西部城市特諾皮爾（Ternopil）發動飛彈及無人機攻擊，一棟多層住宅大樓遇襲，造成至少19人喪生，另有數十人受傷。（法新社）

美國數位新聞媒體Axios十八日引述美國與俄羅斯官員說法報導，川普政府一直在與俄羅斯秘密磋商，研擬一項結束烏克蘭戰爭的新方案。據稱這項廿八點計畫是受到川普的加薩走廊停火計畫啟發，內容與加薩方案類似，包括「烏克蘭和平、安全保障、歐洲安全，以及美國與俄羅斯、烏克蘭的未來關係」。

加薩方案啟發 美俄密商終結烏戰方案

Axios引述美方官員說法，美國特使魏科夫（Steve Witkoff）負責主導擬定這項計畫，並已和俄羅斯特使德米崔耶夫進行多次深入討論」。烏克蘭官員則說，魏科夫近日也在邁阿密與烏克蘭總統澤倫斯基的國安顧問烏梅洛夫討論此事。另有美國官員告訴Axios，白宮已開始就此提案向歐洲官員進行簡報。

與此同時，美國高層官員透露，川普已派遣一支五角大廈高階代表團前往基輔，且計畫稍後與俄國官員會晤。知情官員透露，這支代表團包括美國陸軍部長德里斯科（Dan Driscoll），以及美國歐洲陸軍司令唐納休、美國陸軍參謀長喬治，預計與澤倫斯基等烏國官員、烏國軍方高層與產業代表舉行會談。

華爾街日報報導，白宮之所以決定派遣德里斯科與軍方高官斡旋俄烏停火，部分原因在於相信俄方可能更願意接受軍事斡旋的談判。一名知情官員指出，德里斯科前往烏克蘭以了解當地實際情況，並將結果回報白宮。另名官員直言，德里斯科的任務就是代表川普重啟俄烏和談。

預料德里斯科代表團除將向烏方提出結束戰爭的構想，還會討論戰場發展與生產武器相關事宜。代表團成員唐納休是對烏克蘭輸送武器的關鍵人物，他在二〇二二年俄烏開戰時是美國陸軍第十八空降軍司令，該空降軍當時曾成立一支協調軍援基輔的小組。

德里斯科的上司、美國戰爭部長（國防部長）赫格塞斯自今年一月上任以來不曾造訪基輔，如今指派職司訓練與裝備的文職主管德里斯科前往基輔，實屬罕見。但川普經常啟用非傳統特使，例如魏科夫過去是房地產開發商，德里斯科則是副總統范斯在耶魯法學院的同學。

