MI5示警中國女間諜滲透國會 英內政副大臣：不會容忍干預主權事務

英國內政部主管安全事務副大臣賈維斯在國會表示，中國正試圖招募和培養可接觸國會和英國政府敏感資訊的人，藉此干預英國主權事務，政府絕不會容忍這類企圖。（法新社）

英國對內情報機關「軍情五處」（MI5）十八日向國會發出警示，敦促國會議員注意中國間諜活動，並點名兩名女子為中國國家安全部接觸國會議員，伺機滲透。英國內政部主管安全事務副大臣賈維斯在國會備詢時表示，英國不會容忍以「隱蔽的精心計畫手段」，干預英國主權事務。

賈維斯十八日在國會表示，「我們的情報機關已經警告，中國正試圖招募和培養可接觸國會和英國政府敏感資訊的人」，「這項行動涉及一外國勢力以隱蔽且精心計畫手段」，試圖干預英國主權事務，以促進其自身利益，「政府絕不會容忍這類企圖」。

斥資70億升級政府通訊加密防駭侵

他指出，政府將採取「一切必要措施」加以防範，包括斥資一億七千萬英鎊（近七十億台幣）升級政府通訊加密技術，採取新措施防範中國網路攻擊和試圖影響英國大學研究；於全球所有英國政府敏感場所，全面移除受中國國家情報法管轄的企業製造的監控設備；修法加強規範政黨不公開資金來源等。

賈維斯說，中國構成威脅，包括對英國民主體制，但也強調，與中國維持溝通管道，符合英長遠戰略利益，英中有必要在利益相符之處合作。

中方透過獵人頭、全額資助赴中手法招募

MI5向國會示警，注意中國國安部利用獵人頭顧問，或空殼、幌子公司，滲透國會取得敏感資訊。MI5點名商務社群網站「領英」（LinkedIn）上兩個帳戶名稱「Amanda Qiu」、「Shirly Shen」，指其假裝是獵人頭顧問，替國安部接觸在英國政界工作的人，藉機索求「非公開和內幕資訊」；另有其他類似的人才招募者充當間諜活動的幌子。

其他間諜手段包括提供「全額資助」赴中，透過現金或加密貨幣支付酬勞獲取情報。MI5指出，除了國會議員、職員，智庫人員、經濟、地緣政治專家，以及公務員等與英國政府機關有關的人，都是中國著重下手目標。

向來直言批評中國的保守黨議員歐布萊恩（Neil O’Brien）研究員威爾班表示，三個月前確實有名為「Shirly Shen」的用戶接觸他，用「很差的英文」表示可提供工作機會。威爾班已向國會通報，認為此事「令人深感憂心」。

保守黨議員、影子內閣內政副大臣克恩斯呼籲政府，將中國納入「外國影響力登記計畫」（FIRS）的「加強管控」等級，提高有關中國在英國活動的透明度，取消預定的英國官員訪中行程，並拒絕中國在倫敦興建新大使館的申請。不過，賈維斯表示，尚未決定是否將中國納入FIRS加強管控等級，大使館案則由房屋、社區暨地方事務大臣決定。

