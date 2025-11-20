中國施壓日相 反助台日同仇敵愾

中國政府19日停止辦理日本水產品進口手續，日本內閣官房長官木原稔表示，並未接獲中國政府停止進口的通知。據悉，中國沒有直接通報停止進口，而是稱 「未完成檢查的部分暫停進口」，似乎要避免兩國對立升級。圖為北京的日本料理餐廳。（路透）

日本首相高市早苗上任尚未滿月，中國已接連出招對日本新政府發動攻勢，但包括外交抗議、輿論攻擊、經濟報復、對日社會心理戰等，非但沒有造成太大的實質傷害，反而讓高市的民調支持度扶搖直上，更激起日本民眾的公憤，也讓日台民眾透過網路串連出同仇敵愾的感情，體會「台灣有事就是日本有事」的真意，可說是得不償失。

激起日人公憤 高市支持度反創高

高市七日在國會答詢時提到「台灣有事」可能構成日本行使集體自衛權的條件，中國駐大阪總領事薛劍隔天在社群平台貼文暗示「斬首」日本首相，是日中這波外交戰的開端，中方未適當處理薛劍失格的恐嚇言論，轉向攻擊高市的國會答詢，強烈要求撤回發言。中國迄今已祭出赴日旅遊限制令、撤下原定在中國上映的日本電影，到出動海警船到釣魚台列嶼爭議海域巡航、在黃海進行兩輪實彈演習等。

中僅准3家水產進口 再禁影響有限

中方最新的報復行動，是十九日以「福島核處理水監控不足」為由，宣布停止近日才解禁的日本水產進口。中國在二〇一一年福島核災後，禁止日本十都縣食品進口，二三年八月福島核一廠的核處理水排海後，加碼宣布全面禁止日本水產品進口。經過兩年溝通，中國今年終於有條件解禁十都縣以外的水產品進口，首批北海道冷凍扇貝在本月五日出貨，但條件嚴苛，目前日方申請註冊的六九七個設施，僅有三家獲准出口，因此中方再次停止進口的實際影響有限。

澳智庫：北京戰狼式報復 反催生亞洲鄰國圍堵中國

美國前總統布希任內的國家安全會議（NSC）亞洲資深主任、現任澳洲智庫「美國研究中心」執行長葛林認為，北京採取強烈的報復行動也可能造成反效果，反而催生亞洲國家對中國的圍堵。儘管日本、南韓和澳洲等國，都在經濟上與中國息息相關，但這些外交攻擊手段會滋生一股同仇敵愾的感受，「北京愈是做這類事情，就愈有可能產生某種形式的集體防禦安排」，「中國所作所為正在製造某種他們不希望見到的圍堵」。

美眾院聲援：美日同陣線抗中恐嚇

美國前國防官員薛瑞福十八日指出，在日本經歷前首相安倍晉三遭暗殺事件後，薛劍威脅日本首相生命安全的言論「更令人憤慨」，「這種行為絕對應該讓他失去在日本擔任任何公職的資格」。美國聯邦眾議院「美中戰略競爭特別委員會」十八日也聲援日本，「美國與盟友日本同一陣線，反對中國企圖進行的脅迫和恐嚇」。

中禁赴日觀光 台日民眾額手稱慶

儘管日方尚未對薛劍祭出「驅逐出境」的反制措施，但實質上已對其進行抵制，即使薛劍繼續待在日本，也失去擔任總領事的功能。中方在網路發佈的「戰狼」圖卡，甚至成為台日網友的「反共迷因」，網友玩創意也玩出台日同仇敵愾的感情。

中國人取消赴日旅遊，更是讓台日民眾額手稱慶。中國訪日旅客一年超過九百萬人次，但中國旅遊業「一條龍」的經營模式，台灣早有痛苦的經驗，日本則正在從相同的經驗中覺醒。

