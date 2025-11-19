川普允售F-35 專家︰讓沙國與中保持距離

儘管五角大廈表達疑慮，但在沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德．沙爾曼訪問美國前夕，美國總統川普宣布，將出售F-35匿蹤戰機給沙國。（美聯社檔案照）

沙烏地阿拉伯實際掌權者、王儲穆罕默德‧沙爾曼（Mohammed bin Salman）十八日訪問美國前夕，美國總統川普宣布將向沙國出售F-35尖端戰鬥機，除了凸顯川普政府積極發展與阿拉伯國家的友好關係外，也象徵華府長期維護以色列在中東軍事領先地位的方針出現轉變。

華府維護以國在中東軍事領先地位方針 出現轉變

請繼續往下閱讀...

川普十七日表示，沙國要求採購四十八架F-35戰機，「我們會出售」。此舉將導致沙國成為以色列之外，中東地區第二個擁有F-35的國家。白宮官員表示，預料雙方還將達成科技、製造、國防及其他領域的合作協議。除了軍備採購，穆罕默德‧沙爾曼也將尋求華府的安全承諾，並希望取得人工智慧（AI）技術，以及推動民用核能計畫相關協議的進展。

智庫「華盛頓近東政策研究所」的美國前中東協調員羅斯（Dennis Ross）分析，川普有意與沙國發展多面向關係，藉此讓利雅德與中國保持距離。川普也希望兌現五月訪問利雅德期間取得的六千億美元（約十八‧七兆台幣）對美投資承諾，並說服沙國加入他在二〇二〇年促成以色列與巴林、阿拉伯聯合大公國、摩洛哥、蘇丹及近期的哈薩克等伊斯蘭國家關係正常化的「亞伯拉罕協議」。

亞伯拉罕協議納入沙國被華府視為達成更廣泛中東和平的催化劑。川普主張，一旦利雅德加入將引發骨牌效應，促使阿拉伯各國仿效。沙國此前堅持待巴勒斯坦實現建國願景後才考慮參與其中，但巴人建國目標已因當前加薩停火協議遭到擱置。

然而，紐約時報披露，五角大廈官員擔憂，F-35技術可能因中國間諜活動或中國與沙國的安全夥伴關係而外洩。這些風險已在五角大廈轄下國防情報局（DIA）彙編的報告中概述。美國官員正討論是否要對F-35技術設置保障措施，但目前仍不清楚哪些內容將被納入銷售協議，以及五角大廈的情報報告是否提出任何建議。

中國與沙烏地之間存在軍事聯繫，沙國多年來一直向中國採購短程彈道飛彈，最近更開始採購射程更遠、能力更強的中國飛彈，並在中國軍方協助下開始獲取技術，以製造自己的零件、建立生產設施並進行試射，目標顯然是希望能夠自行生產飛彈。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法