為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    川普允售F-35 專家︰讓沙國與中保持距離

    2025/11/19 05:30 編譯林家宇／綜合報導
    儘管五角大廈表達疑慮，但在沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德．沙爾曼訪問美國前夕，美國總統川普宣布，將出售F-35匿蹤戰機給沙國。（美聯社檔案照）

    儘管五角大廈表達疑慮，但在沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德．沙爾曼訪問美國前夕，美國總統川普宣布，將出售F-35匿蹤戰機給沙國。（美聯社檔案照）

    沙烏地阿拉伯實際掌權者、王儲穆罕默德‧沙爾曼（Mohammed bin Salman）十八日訪問美國前夕，美國總統川普宣布將向沙國出售F-35尖端戰鬥機，除了凸顯川普政府積極發展與阿拉伯國家的友好關係外，也象徵華府長期維護以色列在中東軍事領先地位的方針出現轉變。

    華府維護以國在中東軍事領先地位方針 出現轉變

    川普十七日表示，沙國要求採購四十八架F-35戰機，「我們會出售」。此舉將導致沙國成為以色列之外，中東地區第二個擁有F-35的國家。白宮官員表示，預料雙方還將達成科技、製造、國防及其他領域的合作協議。除了軍備採購，穆罕默德‧沙爾曼也將尋求華府的安全承諾，並希望取得人工智慧（AI）技術，以及推動民用核能計畫相關協議的進展。

    智庫「華盛頓近東政策研究所」的美國前中東協調員羅斯（Dennis Ross）分析，川普有意與沙國發展多面向關係，藉此讓利雅德與中國保持距離。川普也希望兌現五月訪問利雅德期間取得的六千億美元（約十八‧七兆台幣）對美投資承諾，並說服沙國加入他在二〇二〇年促成以色列與巴林、阿拉伯聯合大公國、摩洛哥、蘇丹及近期的哈薩克等伊斯蘭國家關係正常化的「亞伯拉罕協議」。

    亞伯拉罕協議納入沙國被華府視為達成更廣泛中東和平的催化劑。川普主張，一旦利雅德加入將引發骨牌效應，促使阿拉伯各國仿效。沙國此前堅持待巴勒斯坦實現建國願景後才考慮參與其中，但巴人建國目標已因當前加薩停火協議遭到擱置。

    然而，紐約時報披露，五角大廈官員擔憂，F-35技術可能因中國間諜活動或中國與沙國的安全夥伴關係而外洩。這些風險已在五角大廈轄下國防情報局（DIA）彙編的報告中概述。美國官員正討論是否要對F-35技術設置保障措施，但目前仍不清楚哪些內容將被納入銷售協議，以及五角大廈的情報報告是否提出任何建議。

    中國與沙烏地之間存在軍事聯繫，沙國多年來一直向中國採購短程彈道飛彈，最近更開始採購射程更遠、能力更強的中國飛彈，並在中國軍方協助下開始獲取技術，以製造自己的零件、建立生產設施並進行試射，目標顯然是希望能夠自行生產飛彈。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播