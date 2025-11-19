為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    川普監督 助巴勒斯坦改革邁向和平

    2025/11/19 05:30 編譯孫宇青／綜合報導
    聯合國安全理事會17日表決通過由美國起草的加薩走廊和平計畫決議案，美國駐聯合國大使瓦爾茲說，此事代表重大進展，將使加薩能夠繁榮發展，並創造讓以色列得以安居的環境。（法新社）

    中俄棄權 安理會通過加薩和平計畫

    聯合國安全理事會十七日表決通過由美國起草的加薩走廊和平計畫決議案，授權建立一支國際穩定部隊（ISF），為加薩提供安全保障，並批准成立一個由美國總統川普監督的過渡權力機構，為未來巴勒斯坦獨立建國擘劃路徑。以色列對此表示肯定，巴勒斯坦自治政府也說，這是邁向和平長路的必要第一步。

    決議案在十三票贊成、無反對票情況下通過，僅中國和俄羅斯棄權。核心內容是全面落實川普政府提出的「結束加薩衝突綜合計畫」，藉此維持當地停火、恢復人道主義援助，並推動重建及經濟復甦。據了解，美國獲得數個阿拉伯與穆斯林占多數國家的支持，卡達、埃及、阿拉伯聯合大公國、沙烏地阿拉伯、印尼、巴基斯坦、約旦與土耳其等國發表聯合聲明，表達對決議案的支持。

    具體而言，決議內容涵蓋成立具有國際法律地位的和平委員會，做為加薩的過渡行政機構，由川普擔任主席，監督巴勒斯坦自治政府完成改革計畫，確保能夠安全有效地重新掌控加薩，為巴勒斯坦自決及建國創造條件。另外，決議亦授權建立一支國際穩定部隊，在和平委員會指揮下與以色列、埃及及新培訓的巴勒斯坦警察部隊合作，確保邊境安全、推動非軍事化、保護平民並保障人道主義援助通道安全。

    和平委員會及穩定部隊運作將受國際監督，每半年向安理會提交進展報告，授權有效期直至二〇二七年底。

    川普在社群媒體發文指出，這次表決「承認並支持由我擔任主席的和平委員會，這將成為聯合國歷史上最重大的批准之一，將為全世界帶來進一步的和平」。美國駐聯合國大使瓦爾茲則說，決議案代表另一項重大進展，將使加薩能夠繁榮發展，並創造讓以色列得以安居的環境。

    巴勒斯坦自治政府對決議案通過表示歡迎，並提到願與美國、安理會成員國、阿拉伯與伊斯蘭國家、歐盟等各方全面合作，推動落實決議，結束巴人在加薩、約旦河西岸及東耶路撒冷的苦難，同時開啟政治進程，實現以巴和平、安全與穩定，進而根據國際法落實「兩國方案」。然而，決議案將巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」排除在加薩的任何治理角色之外，遭哈瑪斯批評未能滿足巴勒斯坦人的「政治與人道主義需求與權利」。

