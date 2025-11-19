中共圖謀美科技 25年放款美企6.2兆

（法新社檔案照）

美國不斷示警全球各國避免向中國國有銀行借貸，唯恐助長北京影響力，但調查報告指出，美國是本世紀迄今中國的最大受款國，過去廿五年中國國營放款機構向美國企業挹注的資金達兩千億美元（約六．二兆台幣），涉及的二五〇〇項商業計畫幾乎遍及全美。

「美聯社」報導，美國威廉與瑪麗學院研究機構AidData報告披露，中方對美企的放款許多都不為人知，原因是這些資金會先流經開曼群島、百慕達等其他地區的空殼公司以掩蓋來源，而且借貸網絡比原先設想的更為廣泛和複雜，就連英國、德國、澳洲、荷蘭和其他美國盟友都涵蓋其中。調查結果揭示，中國對國家信用貸款的利用方式，已從推動經濟發展和社會福祉，轉變為獲取地緣經濟優勢。

本世紀全球放款62兆 對美佔最多

二〇〇〇年至二三年間，中國在全球的放款金額超過兩兆美元（約六十二兆台幣），是原先最高估計值的兩倍。儘管美國對海外投資表達歡迎，總統川普更在任內積極招攬外國投資，但AidData調查的中國投資案例格外令人警醒，因為這些放款機構受到中國政府和中共中央財經委員會掌控。

中國向富裕國家提供的資金中，許多投注在關鍵礦產和高科技領域，例如用於戰鬥機、潛艦、雷達系統、精準導引飛彈和通訊網路所需的稀土和半導體，尤其在北京二〇一五年發布「中國製造二〇二五」經濟戰略後，對機器人、國防、量子運算和生物科技等機敏領域的跨境收購性借款，從四十六％大幅上升至八十八％。

雖然美國的審核機制近年已有所改善，例如跨部門的「外來投資審查委員會」（CFIUS）在二〇二〇受到強化，以保護經濟機敏領域，但中國的運作機制同樣與時俱進，近年在海外成立超過一百家銀行和分行向境外機構放款，進一步掩蓋資金來源。

報告指出，中國國有銀行的資金觸及全美各地區的商業發展計畫，例如二〇一五年向一家中國民營企業放款十二億美元，用於收購客戶涵蓋中央情報局（CIA）與聯邦調查局（FBI）職員在內的保險公司「Ironshore」。據報導，中國民營投資集團「復星國際」在當時收購Ironshore後遭到CFIUS審查，二〇一六年出售給美國本土保險公司「利寶互助」（Liberty Mutual）。

