中國跳腳 憂日本重整軍備保台

日本首相高市早苗指「台灣有事」可能構成日本「存亡危機事態」，從而觸發日本自衛隊「集體自衛權」的說法，引起中國一連串詆毀及報復。外媒分析，中國反應如此激烈，是擔憂日本重整軍備後，將保衛台灣納入戰略考量。美國退役將領則直言，中國對友台國家的「反常」行為，正是高市對「台灣有事」公開表達擔憂的主因。

義大利大報「晚郵報」（Corriere della Sera）十七日以專論分析當前日中爭端，指中方對高市言論的高度緊張，深層背景是日本和德國一樣，都是在強大鄰國崛起、美國無法承諾保障安全的前提下，打算重整軍備。高市稱中國若入侵台灣，也將衝擊日本安全，這並非新鮮事也難以反駁，台日關係本就極為牢固，中國併吞台灣無疑對日本是嚴重打擊。中國對此反應激烈，是因中國認為日本可能將保衛台灣納入戰略考量，無論美國是否採取行動。

日本可成制衡中國印太擴張堡壘

儘管日本重整軍備仍處於紙上作業，自衛隊要真正對中國構成威脅，還需要大量時間、金錢及人民觀念轉變，但北京已預見一個迫切問題，即使美國決定部分撤軍，日本在亞太地區仍擁有領先財富與科技實力，有潛力成為制衡中國擴張的堡壘，甚至可能成為新聯盟網絡核心，與南韓、澳洲聯手，還可能延伸至印度，建立一道阻止中國主導亞洲的屏障。正是基於此一設想，北京外交體系才對高市言論做出如此強烈的反應。

美國退役海軍少將蒙哥馬利（Mark Montgomery）十七日在「捍衛民主基金會」（FDD）座談會上指出，高市並未推動日本對台政策轉變，中國過去五年的行動，才是日本改變立場的真正因素，「而且她的導師、前首相安倍晉三也曾私下說過，中國對台灣的攻擊，將對日本構成生存威脅」。

他指出，中國對於任何試圖對台友好的國家都會大聲斥責，正是中國的行為迫使高市公開說出安倍等人心中存在已久的擔憂。一個東北亞主要國家公開表示台灣的未來與自身息息相關，對中國無疑是場地震，北京對此毫無準備，才會激烈應對。

中國恐對日企加大施壓

「紐約時報」指出，日本輿論對高市這次發言看法分歧，中國可能注意到這種傾向，才大膽向日本施壓。彭博指出，高市面臨的風險在於中國對日本經濟和企業的施壓力道，可能超出預期。北京掌握日本汽車產業所依賴的關鍵礦物供應，若中方後續再將稀土武器化，情勢可能引起美國關注。

