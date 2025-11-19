高市「台灣有事」發言 日本重申不撤回

日本外務省亞洲大洋洲局局長金井正彰（左）18日在北京與中國外交部亞洲司司長劉勁松（右）磋商，兩人會後均神情凝重，劉勁松在送客時更雙手放在褲袋，刻意展露傲慢輕蔑態度，被視為配合「大內宣」而罔顧外交禮儀的拙劣戰狼演出。（路透）

日中外交高官北京會談 日方說明立場不變、抗議薛劍不當言論

日本與中國高層外交官員十八日在北京舉行會談。綜合日本媒體報導，日方就首相高市早苗「台灣有事」的國會答詢，向中方說明日本政府一貫立場未變，但中方並不接受，要求高市撤回發言。日本政府發言人木原稔在例行記者會上重申，日本政府一貫主張，台灣相關議題透過對話和平方式解決，這個立場並未改變，日方並無撤回發言的打算。

美駐日大使︰堅守對日防衛承諾 「中國海警船再多 都不會改變」

與此同時，針對中國海警船十六日駛入尖閣諸島（釣魚台列嶼）周邊海域，美國駐日大使葛拉斯（George Glass）十八日透過社群平台X表示，美國完全堅守對日本防衛的承諾，「包括尖閣諸島。中國海警船再多的編隊行動，都不會改變這一點。」美國自二〇一四年起即表態，若島嶼遭遇攻擊，將依據「美日安保條約」履行防衛義務。

日本外務省亞洲大洋洲局局長金井正彰，與中國外交部亞洲司司長劉勁松舉行會談。金井除了向中方說明「日方立場未變」之外，也就中國駐大阪總領事薛劍在社群平台發表的不當言論提出抗議。會後，中國外交部發言人毛寧在記者會上表示，中方再次向日方提出嚴正交涉，要求撤回高市對台發言，指其為「錯誤言論」，「從根本上損害中日關係政治基礎」，要求日方「以實際行動認錯糾偏」。

對於外界質疑日方派遣外交高官前往中國的時機和用意，日本外務大臣茂木敏充在例行記者會上表示，日中外交局長級協議為定期會議，這次剛好輪到在中國舉行，日程早已安排。茂木表示，他已指示金井敦促中方修正可能導致雙方縮減交流的作法，並強調「縮減交流的行為」有違日中推動「戰略互惠關係」方向。

至於預定廿二日在南非舉行的「廿國集團」（G20）峰會期間，是否可能舉行日中高層會談一事，木原稔表示，目前沒有任何決定，並強調日方對於日中對話持開放態度。中國外交部十七日表示，國務院總理李強在G20峰會期間沒有與日本領袖會談的計畫。

大阪府知事、大阪市長 抵制中國總領事主辦活動

另外，產經新聞的電子週刊「富士週刊」十七日進行網路投票，共有八四一七人參與，結果顯示有九十三．五％投票者認為，高市在國會的答詢內容沒有問題，不應撤回。

執政聯盟的日本維新會共同代表、大阪府知事吉村洋文，也在例行記者會上表示，高市的答辯沒有撤回的必要。對於中國政府呼籲民眾避免赴日旅遊，吉村認為，中國可能會進一步採取限制措施，日本必須將中國視為「國家風險」，希望旅遊業者藉此機會，打造新的商業模式，即使中國旅客減少，甚至歸零，也能維持營運。

為抗議薛劍暗示「斬首」高市的恐嚇言論，吉村表示，將不再參加中國總領事主辦的活動，大阪市長橫山英幸也表示將跟進抵制。

