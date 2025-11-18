日外務省派員赴中 盼雙邊降溫

日中關係緊張，在中國官方相繼表態提醒公民近期避免前往日本的壓力下，中國 多家大型旅行社已暫停銷售日本旅遊行程，但中國赴日旅遊人潮未見減少。圖為東京銀座的中國觀光團。（法新社）

不滿縮減人員交流 日本要中國適當回應

中國針對日本首相高市早苗的「台灣有事」發言，祭出限制觀光、取消交流等報復措施。日本外務省十七日派遣亞洲大洋洲局長金井正彰前往中國，預定十八日與中國外交部亞洲司長劉勁松等人會談，尋求雙方降溫的可能性。日本政府發言人木原稔在例行記者會上，對於中國政府針對赴日留學與旅遊發布提醒一事指出，這種縮減日中人員交流的作法，與日中領袖會談所確認的「推動戰略互惠關係」等大方向不相符，日本無法接受，強烈要求中國做出適當應對。

日本大使館 提醒在中日人提高警覺

日本駐中國大使館十七日也發布通知，提醒在中日本人提高警覺，盡量避免單獨行動，避開人多的廣場或容易被認為日本人經常出入的地點，尤其是帶兒童出門的家庭，更要多加注意。

請繼續往下閱讀...

金井正彰已於十七日傍晚抵達北京。綜合日本媒體報導，金井將說明高市在國會的答詢，並未改變日本在一九七二年「日中聯合聲明」的立場，呼籲避免對日中關係造成影響。報導指出，日方不會同意撤回高市在國會中關於「台灣有事」的答詢，也將要求中方就大阪總領事薛劍暗示「斬首」的不當發文，做出適切處置。

不過，中國外交部十七日表示，預定廿二日在南非舉行的「廿國集團」（G20）峰會，國務院總理李強並未安排會晤日本領袖。

對於薛劍的恐嚇發言，中方非但沒有做出處置，近日還持續升高對抗。中國外交部和教育部都「提醒」中國公民暫時避免赴日。但共同社報導，北京國際機場上週末飛往日本的航班，出現排隊人潮。有中國旅客表示，行程已在半年前排定，無法臨時取消。一名住在日本的中國女性則表示，她才不管政府怎麼說。

木原在例行記者會上被問到，今後將採取哪些對話或溝通方式，以避免情勢升高。木原表示，日中之間在各層級都有日常性溝通，內容不便逐一說明，但政府會持續關注中方一連串措施的影響，並適切應對。

另外，中國十六日派遣四艘搭載艦砲的海警船入侵尖閣諸島（釣魚台列嶼）周邊領海。木原表示，此舉違反國際法，已透過外交管道表達嚴正抗議，將繼續帶著緊迫感確保警戒監視萬無一失，以冷靜、堅決態度應對中方。

另一方面，中國駐大阪總領事館原定廿一日在廣島舉辦的「第八屆西日本地區日中友好交流大會」，十七日也宣布取消，理由是「警備方面的問題」，薛劍原定出席這場活動。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法