中資買美B-2基地鄰地 眾議員促查

與中共有關的空殼公司被踢爆買下美軍B-2匿蹤轟炸機機隊駐地—密蘇里州懷特曼空軍基地附近的拖車公園，兩地僅隔一道圍籬，恐成為中國刺探情報、甚至破壞行動的據點。（路透檔案照）

買家中國夫婦開空殼公司 與中共關係密切

美國保守派媒體「每日傳訊」（The Daily Caller）披露，與中國共產黨有關的一家空殼公司，買下美軍B-2匿蹤轟炸機機隊駐地—密蘇里州懷特曼空軍基地附近的一處拖車公園，兩地僅隔一道圍籬，恐成為中共刺探情報、甚至破壞行動的據點，令轄區內的聯邦眾議員艾福特（Mark Alford）大為震驚，要求政府徹查。

恐成中共刺探情報、破壞行動據點

據報導，美軍今年六月派出B-2轟炸機，對伊朗核設施進行「午夜重錘」機密突襲行動，正是從懷特曼基地發動，而位於該基地北側、佔地約廿五英畝的一座拖車公園，二〇一七年由來自加拿大的一對中國夫婦所擁有的空殼公司買下。這對夫婦分別為胡誠（Cheng Hu，譯音）和艾斯特．梅（Esther Mei，譯音），他們除了收購前述拖車公園，也收購其他幾處房產，地點都靠近美國軍事基地和美國通用汽車公司生產國防硬體的工廠。

值得注意的是，艾斯特．梅曾在一家與中國政府關係密切的外國投資公司任職，公司一位顧問也曾在中國軍工計畫工作，利用公開和隱蔽手段收購美國技術，推進中國國防目標。前中央情報局（CIA）官員萊特（Bryan Dean Wright），利用外國公民與空殼公司是「典型的中國情報操作」，能為中共提供「一層薄薄的合法外衣」。

萊特還警告，絕不可能有一對中國夫婦純粹基於商業目的，買下破舊土地。這座拖車公園理論上能成為中國對美國展開破壞行動的據地，例如某些間諜設備可以接入當地電網，並癱瘓懷特曼基地系統，也可能架設訊號攔截設備，蒐集基地人員手機數據。

共和黨籍眾議員艾福特已致函美國財政部投資安全辦公室，該辦公室負責監管美國「外來投資審查委員會」（CFIUS），要求說明是否已審查這項交易，「若已審查，請提供審查結果及批准此交易的證據與理由。若尚未審查，請立即以最快速度進行全面審查」。艾福特還在受訪時提到，「我曾和一位在『午夜重鎚』行動前兩天退休的基地前指揮官談過，他對基地附近土地遭中國人收購一事毫不知情。」

據了解，二〇二三年中國間諜氣球飛越美國事件，讓醞釀數十年的土地所有權相關國安疑慮浮上檯面，例如中國可能藉由購買土地從事情蒐活動。時任密蘇里州州長帕森（Mike Parson）二四年頒令禁止中國、俄羅斯和其他遭美國列入黑名單國家的企業，購買鄰近軍事據點的土地。今年七月，美國總統川普也宣布，基於安全考量，美國將開始限制中國公民及其他「外國對手」購買農地。

