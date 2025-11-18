為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    美人計色誘高官 BBC記者涉共諜遭英調查

    2025/11/18 05:30 編譯林家宇／綜合報導
    （路透檔案照）

    （路透檔案照）

    釐清BBC是否損害國安

    英國「每日郵報」十六日引述知情人士報導，英國廣播公司（BBC）一名現職記者正遭到秘密安全機構調查，原因是該記者入職BBC前，疑似為中國從事間諜活動。影子外交大臣帕特爾（Dame Priti Patel）已要求對調查結果做出緊急決議，釐清BBC是否損害國家安全。

    帕特爾表示，中國是英國的威脅，試圖削弱我國安全、破壞維護我國及盟友安全的安全機構的任何人，都必須全面徹查。

    3機構高層疑受記者性暗示

    知情人士指出，該名記者先前在其他媒體擔任駐布魯塞爾記者期間，利用職務之便鎖定當地林立的國際組織、機構高層人員，尤其是知曉機敏軍事情報者，所用的手段包括以美人計（Honeytrap）色誘高階官員。儘管調查仍處於初步階段，但已有三個機構的高層人員因疑似受到該名記者提出「性暗示」，而遭到檢視。

    報導提到，由美國、英國、澳洲、紐西蘭和加拿大組成的情報共享「五眼聯盟」已獲知案情。隨著調查進行，當局逐漸意識到安全機構遭該名記者滲透的程度，比起原先的設想更為嚴重，試圖釐清可能向中國洩露哪些西方安全機構機密。

    英國工黨政府如何應對中國間諜活動所構成的威脅，近期引發議論，包括首相施凱爾據傳為維持與北京的關係，拒絕將中國稱為「敵國」，影響檢方撤銷起訴兩名涉嫌為中國從事間諜活動的男子。副國家安全顧問柯林斯（Matthew Collins）上月表示，中國的情報機構對英國發動大規模諜報活動，但也強調政府的目標是與北京維持正面關係。

    BBC甫因紀錄片節目「廣角鏡」（Panorama）剪接美國總統川普演說內容，深陷重大爭議之中，總裁戴維（Tim Davie）與新聞部執行長圖內斯（Deborah Turness）因而辭職，並遭川普求償。帕特爾說，本案引發對BBC審核員工身分背景方式，及其治理和行事準則弊病的嚴肅質疑。

